Сербский политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне

БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. В статье президента России В статье президента России Владимира Путина наиболее актуальными являются темы ревизии истории и обсуждения нынешней роли ООН , заявил РИА Новости известный сербский политолог, доктор наук Душан Янич.

Сайт Кремля и " Российская газета " опубликовали в пятницу статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Путин в статье, в частности, назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН . Российский лидер также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции - недопущение войн и глобальных конфликтов.

"В этом тексте вижу две особенно актуальные темы для всего мира. Первая – попытки ревизии истории. Они, выражают реально существующие тенденции обновления сил экстремизма, которые напоминают силы, породившие фашизм и приведшие мир ко Второй мировой войне", - заявил аналитик агентству.

"Пакт Молотова-Риббентропа сейчас интерпретируется только из одного угла, с точки зрения Запада, который не уважал интересы тогдашнего СССР и значительной части мира, и был не готов к конфликту с Гитлером . И этот договор стал для них оправданием, чтобы свою неготовность столкнуться с Гитлером переложить на Сталина, СССР, и российский народ", - отметил Янич.

По словам эксперта, перед началом Второй мировой войны в разных странах Запада были у власти движения, "похожие на нынешние силы в Венгрии США и, до некоторой степени, в Германии".

"Они хотели бы тогда закрыть свои границы и пользоваться плодами оставшихся колониальных возможностей и не желали рисковать в конфликте с нацистской Германией. Напротив, некие деловые круги через немецкого промышленника Альфрида Круппа способствовали усилению Гитлера. Это один из наиболее важных пунктов статьи Путина – история Второй мировой войны требует объективности", - указал политолог.

Вторым важным моментом доктор политических наук назвал предложение о встрече представителей пяти ядерных держав. По его словам, "такая встреча может только способствовать снятию напряженности".

"Когда речь идет об ООН, тема востребованности организации легитимна. Я уважаю оценку президента Путина, что ООН, несмотря на все свои недостатки, все еще полезна. Сейчас она дает возможность мировым державам с помощью права вето предотвратить или остановить тяжелейшие конфликты", - сказал эксперт.

Однако, по его словам, ООН была отставлена в сторону в 1990-х годах, причиной чего стал рост неолиберальной экономики и глобализма.