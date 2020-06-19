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Сербский политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне
В статье президента России Владимира Путина наиболее актуальными являются темы ревизии истории и обсуждения нынешней роли ООН, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:11
вторая мировая война (1939-1945)
совет безопасности оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вторая мировая война (1939-1945), совет безопасности оон, владимир путин, оон, ссср, венгрия, сша, адольф гитлер, в мире

Сербский политолог оценил статью Путина о Второй мировой войне

19:11 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. В статье президента России Владимира Путина наиболее актуальными являются темы ревизии истории и обсуждения нынешней роли ООН, заявил РИА Новости известный сербский политолог, доктор наук Душан Янич.
Сайт Кремля и "Российская газета" опубликовали в пятницу статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Путин в статье, в частности, назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Российский лидер также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции - недопущение войн и глобальных конфликтов.
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Итальянский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
"В этом тексте вижу две особенно актуальные темы для всего мира. Первая – попытки ревизии истории. Они, выражают реально существующие тенденции обновления сил экстремизма, которые напоминают силы, породившие фашизм и приведшие мир ко Второй мировой войне", - заявил аналитик агентству.
"Пакт Молотова-Риббентропа сейчас интерпретируется только из одного угла, с точки зрения Запада, который не уважал интересы тогдашнего СССР и значительной части мира, и был не готов к конфликту с Гитлером. И этот договор стал для них оправданием, чтобы свою неготовность столкнуться с Гитлером переложить на Сталина, СССР, и российский народ", - отметил Янич.
По словам эксперта, перед началом Второй мировой войны в разных странах Запада были у власти движения, "похожие на нынешние силы в Венгрии, США и, до некоторой степени, в Германии".
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"Они хотели бы тогда закрыть свои границы и пользоваться плодами оставшихся колониальных возможностей и не желали рисковать в конфликте с нацистской Германией. Напротив, некие деловые круги через немецкого промышленника Альфрида Круппа способствовали усилению Гитлера. Это один из наиболее важных пунктов статьи Путина – история Второй мировой войны требует объективности", - указал политолог.
Вторым важным моментом доктор политических наук назвал предложение о встрече представителей пяти ядерных держав. По его словам, "такая встреча может только способствовать снятию напряженности".
"Когда речь идет об ООН, тема востребованности организации легитимна. Я уважаю оценку президента Путина, что ООН, несмотря на все свои недостатки, все еще полезна. Сейчас она дает возможность мировым державам с помощью права вето предотвратить или остановить тяжелейшие конфликты", - сказал эксперт.
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Однако, по его словам, ООН была отставлена в сторону в 1990-х годах, причиной чего стал рост неолиберальной экономики и глобализма.
"Одним из шансов реформирования ООН я вижу усиление континентальных и региональных ассоциаций, а затем некоторые изменения полномочий по принятию решений в организации. Но начать надо с усиления континентальной и региональной интеграции, договоров ядерных держав о применении силы, что создало бы условия для реформирования ООН", - резюмировал собеседник агентства.
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Вторая мировая война (1939-1945)Совет Безопасности ООНВладимир ПутинООНСССРВенгрияСШААдольф ГитлерВ мире
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