Благоустройство Запрудского парка в Коломне завершат осенью

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Благоустройство Запрудского парка в городском округе Коломна Московской области завершится осенью 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
"В Коломне осенью завершится благоустройство зоны отдыха Запрудского парка. Здесь планируется восстановить классическую лучевую планировку дорожек сквера, ротонду, установить городские часы, стилизованные малые архитектурные формы, детскую игровую площадку, открыть уличную библиотеку и провести озеленение. В целях безопасности появится система видеонаблюдения и освещение",- говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что губернатор также проверил выполненное благоустройство пешеходного туристического маршрута "Улица Зайцева - Москворецкая набережная", а также мемориала русскому воинству "Часовня Святого Александра Невского", которые были открыты в 2019 году.