Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200619/1573207218.html
Благоустройство Запрудского парка в Коломне завершат осенью
Благоустройство Запрудского парка в городском округе Коломна Московской области завершится осенью 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573207825_0:0:817:460_1400x0_80_0_0_bf74fb2eec62bd611a5d2cc72812eaee.jpg
https://ria.ru/20200619/1573197025.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573207825_0:0:817:460_1400x0_80_0_0_bf74fb2eec62bd611a5d2cc72812eaee.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573207825_204:0:817:460_1400x0_80_0_0_4b91583a9de54d68b0888b683b94d0da.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573207825_253:0:713:460_1400x0_80_0_0_e42aaaa1f034b391ed04968321a865b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Благоустройство Запрудского парка в Коломне завершат осенью

19:13 19.06.2020
423
© Фото : Министерство культуры Московской областиЗапрудский парк в Коломне
Запрудский парк в Коломне
© Фото : Министерство культуры Московской области
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Благоустройство Запрудского парка в городском округе Коломна Московской области завершится осенью 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
"В Коломне осенью завершится благоустройство зоны отдыха Запрудского парка. Здесь планируется восстановить классическую лучевую планировку дорожек сквера, ротонду, установить городские часы, стилизованные малые архитектурные формы, детскую игровую площадку, открыть уличную библиотеку и провести озеленение. В целях безопасности появится система видеонаблюдения и освещение",- говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что губернатор также проверил выполненное благоустройство пешеходного туристического маршрута "Улица Зайцева - Москворецкая набережная", а также мемориала русскому воинству "Часовня Святого Александра Невского", которые были открыты в 2019 году.
Горожане садятся в автобус в Щелково Московской области
Вчера, 16:25Новости Подмосковья
У маршруток и автобусов Подмосковья появится фирменный стиль
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Горожане садятся в автобус в Щелково Московской области
У маршруток и автобусов Подмосковья появится фирменный стиль
Аэропорт Липецк
Аэропорт "Липецк" начали реконструировать
Картофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы
"Иррико" поставит в розничные сети молодой ставропольский картофель
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
Ситуационный центр энергетики и ЖКХ Подмосковья начнет работу 1 июля
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Воронежские депутаты: врач и законодатель — это равноценные профессии
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Жители Подмосковья получили возможность сдать тест на антитела к COVID-19
Мраморный алтарь Неба – Хуаньцю, воздвигнутый в 1530 году, на территории Храма Неба Тянь Тань
Медиакорпорация Китая запустила проект популяризации культурного наследия
Тренажерный зал
В Подмосковье 1 июля откроются фитнес-центры
Технопарк Лидер в Люберцах
Технопарк в Люберцах полностью укомплектован
Многодетная семья, получившая региональный материнский капитал
В Верхневолжье за полгода 565 семей получили региональный маткапитал
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородцы смогут проголосовать за 133 объекта общественных пространств
Веретеница ломкая
Краснокнижную веретеницу ломкую обнаружили в Подмосковье
Госсекретарь Союзного государства Рапота Григорий Алексеевич
"Мост дружбы" открывает молодым авторам России и Белоруссии "новые тропы"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор ЯНАО учредил награду для медиков, борющихся с коронавирусом
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Калужские медики получили областные награды за борьбу с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния