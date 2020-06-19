Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573202509.html
Аксенов предложил Киеву согласиться с российским статусом Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил украинским властям согласиться с российским статусом полуострова и снять эту тему с обсуждения. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:44
сергей аксенов (политик)
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1400x0_80_0_0_b0dd272c75cd31875cb39396abb83ffe.jpg
https://ria.ru/20200618/1573145859.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1400x0_80_0_0_b0dd272c75cd31875cb39396abb83ffe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_13af1bc5153b9d8b5b595f243b72e29c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_434:0:2482:2048_1400x0_80_0_0_ea957a6459aa153648126fdf8b87bf5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, в мире

Аксенов предложил Киеву согласиться с российским статусом Крыма

17:44 19.06.2020
587
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил украинским властям согласиться с российским статусом полуострова и снять эту тему с обсуждения.
"Давно надо признать, и для них было бы лучшим сегодня согласиться с тем, что Крым - российский навсегда. Это было сделано по решению крымчан и президента РФ и, соответственно, при поддержке всех граждан России. Так что ничего им (украинским властям) не светит. Чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, тем лучше будет для всех", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, крымчане не обращают внимания на деятельность украинских властей.
"У украинских политиков нет реальных дел в багаже, чтобы они могли перед своим населением показывать результаты своей работы, поэтому они все пиарятся на каких-то невыполнимых фантастических обещаниях. Рассказывают, что Крым вернут или еще чего-то. Это вообще сумасшествие какое-то. Абсолютный фейк и клоунада, чтобы имитировать деятельность перед своим народом. Крым никто никогда не вернет. Крым российский навсегда, и ни у кого сил не хватит… Просто всем рекомендуем не слушать и не обращать на них никакого внимания, на их высказывания. Никакой силы и ценности они не имеют, ни сил, ни возможности выполнить, для этого у них нет политической воли", - сказал Аксенов.
Сергей Аксенов
18 июня, 18:20
Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
4220233
Обсудить 1
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
В Белоруссии начались аресты претендентов на пост главы государства
Сергей Аксёнов
Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов объяснил, почему не отменил парад Победы в Симферополе
Самолет Boeing 747-467 в небе над Москвой
Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3
Адвокат прокомментировал сообщения о Барецком в машине Ефремова
Президент РФ Владимир Путин
Египетский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В США заявили, что Иран не заслужил отмены оружейного эмбарго
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG сообщила о смене директора проекта "Северный поток — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил экономические резервы России
Выборы президента Белоруссии
Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния