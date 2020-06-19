https://ria.ru/20200619/1573202509.html
Аксенов предложил Киеву согласиться с российским статусом Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил украинским властям согласиться с российским статусом полуострова и снять эту тему с обсуждения. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:44
2020-06-19T17:44
сергей аксенов (политик)
республика крым
в мире
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1
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
предложил украинским властям согласиться с российским статусом полуострова и снять эту тему с обсуждения.
"Давно надо признать, и для них было бы лучшим сегодня согласиться с тем, что Крым - российский навсегда. Это было сделано по решению крымчан и президента РФ и, соответственно, при поддержке всех граждан России. Так что ничего им (украинским властям) не светит. Чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, тем лучше будет для всех", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24
".
По его словам, крымчане не обращают внимания на деятельность украинских властей.
"У украинских политиков нет реальных дел в багаже, чтобы они могли перед своим населением показывать результаты своей работы, поэтому они все пиарятся на каких-то невыполнимых фантастических обещаниях. Рассказывают, что Крым вернут или еще чего-то. Это вообще сумасшествие какое-то. Абсолютный фейк и клоунада, чтобы имитировать деятельность перед своим народом. Крым никто никогда не вернет. Крым российский навсегда, и ни у кого сил не хватит… Просто всем рекомендуем не слушать и не обращать на них никакого внимания, на их высказывания. Никакой силы и ценности они не имеют, ни сил, ни возможности выполнить, для этого у них нет политической воли", - сказал Аксенов.