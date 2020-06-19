Аксенов предложил Киеву согласиться с российским статусом Крыма

"У украинских политиков нет реальных дел в багаже, чтобы они могли перед своим населением показывать результаты своей работы, поэтому они все пиарятся на каких-то невыполнимых фантастических обещаниях. Рассказывают, что Крым вернут или еще чего-то. Это вообще сумасшествие какое-то. Абсолютный фейк и клоунада, чтобы имитировать деятельность перед своим народом. Крым никто никогда не вернет. Крым российский навсегда, и ни у кого сил не хватит… Просто всем рекомендуем не слушать и не обращать на них никакого внимания, на их высказывания. Никакой силы и ценности они не имеют, ни сил, ни возможности выполнить, для этого у них нет политической воли", - сказал Аксенов.