Бастрыкин поручил разобраться, почему детей в Москве лишили инвалидности

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московским следователям разобраться, почему как минимум 12 детей были лишены статуса инвалида, сообщается на сайте СК РФ.
Как пояснили в ведомстве, журналисты рассказали о детях с различными тяжелыми заболеваниями из Москвы, которых по результатам медико-социальных экспертиз лишили статуса инвалидности, "посчитав, что их диагнозы не мешают жизнедеятельности". В результате дети лишены всех льгот и бесплатного лечения. Отмечается, что по фактам снятия инвалидности в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в марте 2020 года по статье "превышение должностных полномочий". Согласно сообщению, в рамках следствия потерпевшими уже признаны 12 человек.
"Александр Бастрыкин дал поручение руководителю территориального следственного подразделения в рамках уголовного дела проверить озвученные в СМИ доводы, установить всех потерпевших, дать оценку действиям сотрудников, проводивших медико-социальные экспертизы, и доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.