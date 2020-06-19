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Бастрыкин поручил разобраться, почему детей в Москве лишили инвалидности
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московским следователям разобраться, почему как минимум 12 детей были лишены статуса... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:36
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

Бастрыкин поручил разобраться, почему детей в Москве лишили инвалидности

15:36 19.06.2020
1461
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил московским следователям разобраться, почему как минимум 12 детей были лишены статуса инвалида, сообщается на сайте СК РФ.
Как пояснили в ведомстве, журналисты рассказали о детях с различными тяжелыми заболеваниями из Москвы, которых по результатам медико-социальных экспертиз лишили статуса инвалидности, "посчитав, что их диагнозы не мешают жизнедеятельности". В результате дети лишены всех льгот и бесплатного лечения. Отмечается, что по фактам снятия инвалидности в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в марте 2020 года по статье "превышение должностных полномочий". Согласно сообщению, в рамках следствия потерпевшими уже признаны 12 человек.
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"Александр Бастрыкин дал поручение руководителю территориального следственного подразделения в рамках уголовного дела проверить озвученные в СМИ доводы, установить всех потерпевших, дать оценку действиям сотрудников, проводивших медико-социальные экспертизы, и доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
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