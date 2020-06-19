Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера РФ Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы подобного больше не происходило.
"Я вас попрошу, Виктория Валериевна, еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа", - сказал президент.
Путин попросил Абрамченко самым внимательным образом это проанализировать. "Не для того, чтоб оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране", - добавил президент.
"Это очень серьезный вопрос, прошу вот так по-серьезному к этому и относиться", - заключил Путин.