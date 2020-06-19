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Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера РФ Викторию Абрамченко внимательно... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:10
виктория абрамченко
арктика
общество
разлив дизельного топлива в норильске
владимир путин
норильск
происшествия
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виктория абрамченко, арктика, общество, разлив дизельного топлива в норильске, владимир путин, норильск, происшествия

Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске

15:06 19.06.2020 (обновлено: 15:10 19.06.2020)
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера РФ Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы подобного больше не происходило.
"Я вас попрошу, Виктория Валериевна, еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа", - сказал президент.
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Путин попросил Абрамченко самым внимательным образом это проанализировать. "Не для того, чтоб оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране", - добавил президент.
"Это очень серьезный вопрос, прошу вот так по-серьезному к этому и относиться", - заключил Путин.
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Виктория АбрамченкоАрктикаОбществоРазлив дизельного топлива в НорильскеВладимир ПутинНорильскПроисшествия
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