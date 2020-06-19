Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске

"Я вас попрошу, Виктория Валериевна, еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа", - сказал президент.