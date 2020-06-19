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Цепкало надеется, что Россия выскажется за честные выборы в Белоруссии
Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что хотел бы, чтобы Москва в эту... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:51
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

Цепкало надеется, что Россия выскажется за честные выборы в Белоруссии

14:51 19.06.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что хотел бы, чтобы Москва в эту избирательную кампанию не заняла сторону какого-то кандидата на высший государственный пост в республике и публично высказала свою приверженность законным и честным выборам.
"Мы надеемся, что на этих выборах Россия не займет чью-то сторону, а займет сторону законности, правопорядка и проведения честных и справедливых выборов", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости в пятницу, касаясь темы визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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Белорусский политик выразил надежду, что Россия поддержит честные и конституционные президентские выборы в Белоруссии. "Хотелось бы, чтобы эта позиция сегодня прозвучала (со стороны главы МИД РФ – ред.)", - добавил он, предположив, что тема выборов в Белоруссии будет затрагиваться во время этого визита.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. За пост главы государства борются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСергей ЛавровМоскваМинскБелоруссияВ мире
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