Цепкало надеется, что Россия выскажется за честные выборы в Белоруссии

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что хотел бы, чтобы Москва в эту избирательную кампанию не заняла сторону какого-то кандидата на высший государственный пост в республике и публично высказала свою приверженность законным и честным выборам.
"Мы надеемся, что на этих выборах Россия не займет чью-то сторону, а займет сторону законности, правопорядка и проведения честных и справедливых выборов", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости в пятницу, касаясь темы визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Белорусский политик выразил надежду, что Россия поддержит честные и конституционные президентские выборы в Белоруссии. "Хотелось бы, чтобы эта позиция сегодня прозвучала (со стороны главы МИД РФ – ред.)", - добавил он, предположив, что тема выборов в Белоруссии будет затрагиваться во время этого визита.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. За пост главы государства борются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.