Цепкало надеется, что Россия выскажется за честные выборы в Белоруссии

Белорусский политик выразил надежду, что Россия поддержит честные и конституционные президентские выборы в Белоруссии. "Хотелось бы, чтобы эта позиция сегодня прозвучала (со стороны главы МИД РФ – ред.)", - добавил он, предположив, что тема выборов в Белоруссии будет затрагиваться во время этого визита.