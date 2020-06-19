Претендент на пост главы Белоруссии рассказал о рисках участия в выборах

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Претендент на пост главы Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что продолжает участие в президентской гонке, стараясь не думать об опасности для себя.

"Я просто двигаюсь в этом политическом процессе, не допускаю никаких нарушений, действую в строгом соответствии с белорусским законодательством. Есть ли опасения? На этот счет я вообще не думаю", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии опасений за себя в ходе президентской гонки.