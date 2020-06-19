https://ria.ru/20200619/1573188758.html
Претендент на пост главы Белоруссии рассказал о рисках участия в выборах
Претендент на пост главы Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что продолжает участие в президентской гонке,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:36
2020-06-19T14:36
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/46/1561064689_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_116dad6f98b27fc4dfb343ce14d99b57.jpg
https://ria.ru/20200619/1573188013.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156106/46/1561064689_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_116dad6f98b27fc4dfb343ce14d99b57.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/46/1561064689_8:0:2737:2047_1400x0_80_0_0_be6978f688ba5437d27bf3f5b2513d4e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/46/1561064689_349:0:2396:2047_1400x0_80_0_0_3db9e3ccdb76a9a2a342c451c4471aff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Претендент на пост главы Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что продолжает участие в президентской гонке, стараясь не думать об опасности для себя.
"Я просто двигаюсь в этом политическом процессе, не допускаю никаких нарушений, действую в строгом соответствии с белорусским законодательством. Есть ли опасения? На этот счет я вообще не думаю", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии опасений за себя в ходе президентской гонки.
Политик подчеркнул, что финансирование его избирательной кампании также осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
Выборы президента назначены в Белоруссии
на 9 августа. Сейчас за пост претендента на должность главы республики борются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.