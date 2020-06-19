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Претендент на пост главы Белоруссии рассказал о рисках участия в выборах
Претендент на пост главы Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что продолжает участие в президентской гонке,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:36
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Претендент на пост главы Белоруссии рассказал о рисках участия в выборах

14:36 19.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Претендент на пост главы Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что продолжает участие в президентской гонке, стараясь не думать об опасности для себя.
"Я просто двигаюсь в этом политическом процессе, не допускаю никаких нарушений, действую в строгом соответствии с белорусским законодательством. Есть ли опасения? На этот счет я вообще не думаю", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о наличии опасений за себя в ходе президентской гонки.
Политик подчеркнул, что финансирование его избирательной кампании также осуществляется в соответствии с национальным законодательством.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. Сейчас за пост претендента на должность главы республики борются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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