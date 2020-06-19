Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573183143.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 23,4 тысячи, всего с начала пандемии умерли 1484 человека, сообщил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
1
румыния
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4ac2aef9d8f71f20a1691de5e7ae720c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6d4500ce22887148e73f81de5015e00f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_990:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_f5b6ed1b11b50e55b2e0492b49ab7df1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23,4 тысячи

13:20 19.06.2020
43
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 23,4 тысячи, всего с начала пандемии умерли 1484 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 23 080 случаях заражения, 1473 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтверждены 23,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1484 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 16,5 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияВ мире
Рекомендуем
Главная площадь в Братиславе
Жителям Словакии с субботы разрешили выезжать в Польшу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Бельгии за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
В ПЦУ прокомментировали возбуждение дела против Порошенко
Иранский флаг
Резолюцию Евротройки по Ирану поддержали 25 членов совета МАГАТЭ
Города России. Калуга
В Калужской области оставили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко
Париж
В Париже считают, что Европа могла бы участвовать в переговорах по СНВ-3
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
Константин Косачев
Россия готовит доклад о нарушении прав на свободу передвижения в ЕС
Церковь и колокольня в Высокопетровском монастыре
Просветительские проекты РПЦ выиграли президентские гранты
Расследование по делу разграбления чёрными копателями могильника у деревни Анисимцево в Новгородской области
В Новгородской области "черные копатели" повредили древний могильник
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч
Задержанные украинские корабли
Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
В российских СМИ работают полмиллиона журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19
14:15Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
14:13В МИД Германии назвали расширение санкций США против Сирии обоснованным
14:12Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
14:11В гараже оренбургского детского дома прогремел взрыв
14:11Мировые цены на нефть замедлили рост
14:10В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП
14:09В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:07СК задержал первую замминистра строительства Иркутской области
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
Лента новостейМолния