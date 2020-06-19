Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей

КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отказал прокуратуре в разрешении на задержание командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании в Керченском проливе 25 ноября 2018 года нарушивших границу РФ украинских кораблей, следует из опубликованных в электронном реестре судебных решений.
"В удовлетворении ходатайства прокурора… отказать", - говорится в решении.
В документах сообщается, что прокуратура обратилась с ходатайствами в суд с просьбой разрешить задержание командиров двух российских кораблей "Суздалец" и "Дон" для того, чтобы доставить их в суд и избрать им меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, указанные лица якобы скрываются от уголовной ответственности в Крыму.
Однако суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств, сославшись на то, что прокуроры не предоставили суду доказательств уклонения указанных граждан от следствия. "Прокурор… не представил доказательств того, что лицо скрывается от органов предварительного расследования или суда, может уничтожить, спрятать или исказить вещи и документы", - отмечается в решении. Киевский суд принял решение по двум ходатайствам 21 мая.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.