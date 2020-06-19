Суд в Киеве отказался задержать командиров российских кораблей

В документах сообщается, что прокуратура обратилась с ходатайствами в суд с просьбой разрешить задержание командиров двух российских кораблей "Суздалец" и "Дон" для того, чтобы доставить их в суд и избрать им меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, указанные лица якобы скрываются от уголовной ответственности в Крыму.