В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 469

ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 469, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным Минздрава ЛНР, на 18 июня в республике были выявлены 466 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 469", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 18 июня выявлено три новых случая заболевания.
"За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано", - дополнили в пресс-службе ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.