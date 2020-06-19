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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573182120.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 469
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 469, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 469

13:07 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 469, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным Минздрава ЛНР, на 18 июня в республике были выявлены 466 человек с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
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"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 469", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 18 июня выявлено три новых случая заболевания.
"За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано", - дополнили в пресс-службе ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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