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ЕР поддержала кандидатуру тамбовского губернатора на выборы главы региона
"Единая Россия" утвердила действующего губернатора Тамбовской области Александра Никитина кандидатом от партии на пост главы администрации региона, сообщает в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:41
александр никитин
единая россия
тамбовская область
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр никитин, единая россия, тамбовская область, политика

ЕР поддержала кандидатуру тамбовского губернатора на выборы главы региона

11:41 19.06.2020
55
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. "Единая Россия" утвердила действующего губернатора Тамбовской области Александра Никитина кандидатом от партии на пост главы администрации региона, сообщает в пятницу обладминистрация.
Предыдущие выборы главы администрации региона проходили осенью 2015 года. Победу на них одержал тогдашний врио губернатора, возглавлявший ранее областную думу, Александр Никитин. Срок полномочий Никитина заканчивается в этом году.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
2 июня, 15:38
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
В начале июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
"Делегаты конференции регионального отделения "Единой России" по результатам тайного голосования окончательно утвердили выдвижение Александра Никитина на выборы главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года.
Юрий Бездудный
10:44
ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО
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