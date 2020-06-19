ЕР поддержала кандидатуру тамбовского губернатора на выборы главы региона

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. "Единая Россия" утвердила действующего губернатора Тамбовской области Александра Никитина кандидатом от партии на пост главы администрации региона, сообщает в пятницу обладминистрация.
Предыдущие выборы главы администрации региона проходили осенью 2015 года. Победу на них одержал тогдашний врио губернатора, возглавлявший ранее областную думу, Александр Никитин. Срок полномочий Никитина заканчивается в этом году.
В начале июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
"Делегаты конференции регионального отделения "Единой России" по результатам тайного голосования окончательно утвердили выдвижение Александра Никитина на выборы главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года.