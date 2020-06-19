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Глава МИД Японии передал Лаврову, что ждет его с визитом в Японию
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:59
коронавирус covid-19
россия
тосимицу мотэги
сергей лавров
япония
в мире
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353
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коронавирус covid-19, россия, тосимицу мотэги, сергей лавров, япония, в мире

Глава МИД Японии передал Лаврову, что ждет его с визитом в Японию

10:59 19.06.2020
730
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) заявил, что в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым передал ему, что ждет его визита в Японию, когда ситуация с коронавирусом успокоится.
"Сейчас мы не можем встретиться физически, но я сказал министру иностранных дел Лаврову, что, когда ситуация (с коронавирусом) успокоится, я бы хотел, чтобы он приехал в Японию", - заявил Мотэги.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
2 июня, 15:04
Глава МИД Японии отметил важность диалога с Россией
Он выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся обсудить двусторонние темы, в том числе и территориальный вопрос.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Государственные флаги России и Японии
31 мая, 10:43
СМИ: Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией на уровне МИД
201005
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Коронавирус COVID-19РоссияТосимицу МотэгиСергей ЛавровЯпонияВ мире
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