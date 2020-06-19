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Жителям Приморья порекомендовали смотреть парад Победы онлайн
Власти Приморья из-за сложной эпидобстановки рекомендуют жителям Уссурийска и Владивостока не приходить к месту проведения парада Победы 24 июня, а посмотреть... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1400x0_80_0_0_4af1b53d2f21336cbe0ba7ddd58bebe9.jpg
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Жителям Приморья порекомендовали смотреть парад Победы онлайн

10:50 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Власти Приморья из-за сложной эпидобстановки рекомендуют жителям Уссурийска и Владивостока не приходить к месту проведения парада Победы 24 июня, а посмотреть трансляцию шествий по телевизору или в интернете.
"Парады Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдут со строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Улицы непосредственно перед проведением торжественных мероприятий, как и перед их репетицией, продезинфицируют для минимизации рисков распространения любых инфекционных заболеваний. Горожанам рекомендовано смотреть парады Победы и салют только по телевизору и в сети интернет. Такое решение принято, чтобы избежать скопления людей и снизить опасность для их здоровья", - говорится в сообщении.
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Всего в парадах Победы в Приморье примут участие более 1600 и 90 единиц вооружения и военной техники, восемь самолетов и вертолетов от армии ВВС и ПВО. Во Владивостоке планируется задействовать 57 единиц техники. По центральной улице – Светланской - проедут новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рх, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 "Гвоздика", самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", береговые ракетные комплексы "Бастион" и комплексы ПВО - ЗРК "Оса", зенитно-ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1" и зенитно-ракетные комплексы С-400.
Впервые в параде примут участие бронемашины "Тигр" и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ. Вечером состоится праздничный салют из 30 холостых залпов артиллерийских орудий и более 300 фейерверочных выстрелов.
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Власти отмечают, что для приморцев предусмотрены различные патриотические акции, в которых они смогут принять участие онлайн или дистанционно. Например, полдень 24 июня Приморье вместе со всей страной присоединится к акции "Весть Победы" - одновременно загудят фабрики и заводы, морские суда, машины, повсеместно зазвонят церковные колокола.
Всего с начала эпидемии в Приморье выявлено 3 373 заболевших коронавирусом, выздоровели 1 965 человек, умерли 32. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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