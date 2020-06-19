Жителям Приморья порекомендовали смотреть парад Победы онлайн

"Парады Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдут со строгим соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Улицы непосредственно перед проведением торжественных мероприятий, как и перед их репетицией, продезинфицируют для минимизации рисков распространения любых инфекционных заболеваний. Горожанам рекомендовано смотреть парады Победы и салют только по телевизору и в сети интернет. Такое решение принято, чтобы избежать скопления людей и снизить опасность для их здоровья", - говорится в сообщении.