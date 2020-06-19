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Распространение нового коронавируса
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В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки возросло на 57, до 3285, сообщила администрация региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:45
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, общество

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

10:45 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки возросло на 57, до 3285, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области - 57 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3285 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1527 человек. Одиннадцать, в том числе два медработника, скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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