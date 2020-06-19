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https://ria.ru/20200619/1573168113.html
Внучка Баграмяна рассказала о дожде во время Парада Победы 1945 года
Сильный дождь, шедший во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, не испортил праздничного настроения его участникам и зрителям,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:30
константин рокоссовский
ссср
общество
75 лет великой победы
россия
парад победы
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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константин рокоссовский, ссср, общество, россия, парад победы, москва

Внучка Баграмяна рассказала о дожде во время Парада Победы 1945 года

10:23 19.06.2020 (обновлено: 10:30 19.06.2020)
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© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года"
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
© пресс-служба телеканала "Победа"
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильный дождь, шедший во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, не испортил праздничного настроения его участникам и зрителям, рассказала РИА Новости внучка прославленного советского полководца маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.
Баграмян в ходе Парада Победы возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
00:2375 лет Великой Победы
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
"На парад дедушка уехал рано утром, а бабушка с мамой пришли на гостевую трибуну к началу парада. Они рассказывали, что, несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", - рассказала Наджарова.
"Сколько мы с братом себя помним, День Победы всегда был для нашей семьи самым важным праздником", - признается внучка маршала Баграмяна. По ее словам, это торжество объединяло за одним большим столом все поколения семьи.
"Как и все фронтовики, дед с особым трепетом относился к этому дню: заранее готовился, приводил в безупречный вид парадную форму, ордена и медали. Для нас с братом особенно почетно было сопровождать его на Параде на Красной площади. Это одни из самых ярких детских воспоминаний", - вспоминает Наджарова.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
00:1775 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года
Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Для участников парада было пошито специальное парадное обмундирование. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский.
В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и Военно-морского флота, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения гитлеровских агрессоров.
Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра.
Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сержантов и солдат.
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
10:1375 лет Великой Победы
Внучка Баграмяна рассказала, как старшину-"недоростка" взяли на парад
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75 лет Великой ПобедыКонстантин РокоссовскийСССРОбществоРоссияПарад ПобедыМосква
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