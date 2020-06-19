Внучка Баграмяна рассказала о дожде во время Парада Победы 1945 года

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильный дождь, шедший во время Парада Победы на Красной площади в Сильный дождь, шедший во время Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, не испортил праздничного настроения его участникам и зрителям, рассказала РИА Новости внучка прославленного советского полководца маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.

Баграмян в ходе Парада Победы возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта.

"На парад дедушка уехал рано утром, а бабушка с мамой пришли на гостевую трибуну к началу парада. Они рассказывали, что, несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", - рассказала Наджарова.

"Сколько мы с братом себя помним, День Победы всегда был для нашей семьи самым важным праздником", - признается внучка маршала Баграмяна. По ее словам, это торжество объединяло за одним большим столом все поколения семьи.

"Как и все фронтовики, дед с особым трепетом относился к этому дню: заранее готовился, приводил в безупречный вид парадную форму, ордена и медали. Для нас с братом особенно почетно было сопровождать его на Параде на Красной площади. Это одни из самых ярких детских воспоминаний", - вспоминает Наджарова.

Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Для участия в торжестве были сформированы и подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, которые должны были возглавляться командующими фронтами. Для участников парада было пошито специальное парадное обмундирование. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны и Военно-морского флота, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного поражения гитлеровских агрессоров.

Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно десантные и танковые части и подразделения. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра.