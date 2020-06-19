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Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:09
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:09 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 19 июня состоит на лечении 185 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 185, подтвержденных с COVID – 185, с кислородной поддержкой – 139, на ИВЛ – 11.", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 13 человек, выписались - 11.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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