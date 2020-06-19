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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили в пятницу РИА Новости в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:57
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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донбасс
луганская народная республика
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156036/99/1560369905_0:254:3071:1981_1400x0_80_0_0_8933d7849373bc8ae17808d4596de222.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

08:57 19.06.2020
312
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявили в пятницу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 17 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 18 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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