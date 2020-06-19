В Хакасии выделили средства на ремонт пострадавших от стихии объектов

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Более 10 миллионов рублей из резервного фонда Более 10 миллионов рублей из резервного фонда Хакасии направят на восстановление школ и других объектов, пострадавших во время прохождения штормового фронта в республике, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов

"Подписал постановление о выделении из резервного фонда Хакасии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 10 млн 661 тыс. руб. на устранение последствий стихийных бедствий в ряде районов республики", - сообщил Коновалов на своей странице в Instagram

По его словам, на эти средства будет проведен ремонт кровли зданий образовательных учреждений в Аскизском, Ширинском и Орджоникидзевском районах (Болгановская школа, Кызласовская школа, Озерная школа №9, школы №4 и №18 в селе Шира, основная школа-интернат в селе Целинном, Бело-Балахчинская школа, школа в селе Приисковом, Кобяковскпя школа, Саралинская школа).

Также за счет выделенных средств будут выполнены неотложные аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях озер Орлово и Тушинино в Ширинском районе.