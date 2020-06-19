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В Хакасии выделили средства на ремонт пострадавших от стихии объектов
Более 10 миллионов рублей из резервного фонда Хакасии направят на восстановление школ и других объектов, пострадавших во время прохождения штормового фронта в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:56
валентин коновалов
республика хакасия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валентин коновалов, республика хакасия, общество

В Хакасии выделили средства на ремонт пострадавших от стихии объектов

08:56 19.06.2020
69
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Более 10 миллионов рублей из резервного фонда Хакасии направят на восстановление школ и других объектов, пострадавших во время прохождения штормового фронта в республике, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
"Подписал постановление о выделении из резервного фонда Хакасии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 10 млн 661 тыс. руб. на устранение последствий стихийных бедствий в ряде районов республики", - сообщил Коновалов на своей странице в Instagram.
По его словам, на эти средства будет проведен ремонт кровли зданий образовательных учреждений в Аскизском, Ширинском и Орджоникидзевском районах (Болгановская школа, Кызласовская школа, Озерная школа №9, школы №4 и №18 в селе Шира, основная школа-интернат в селе Целинном, Бело-Балахчинская школа, школа в селе Приисковом, Кобяковскпя школа, Саралинская школа).
Также за счет выделенных средств будут выполнены неотложные аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях озер Орлово и Тушинино в Ширинском районе.
В пресс-службе главы региона РИА Новости пояснили, что речь идет о частично пострадавших объектах во время прохождения грозового фронта в мае и июне этого года с ливневыми дождями, градом и ветром до 25 метров в секунду.
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Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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