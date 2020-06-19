Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573163288.html
Прокуратура Китая предъявила обвинения в шпионаже двум гражданам Канады
Прокуратура Китая предъявила официальные обвинения двум гражданам Канады Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности, следует из РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:43
канада
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:378:4032:2646_1400x0_80_0_0_7e90bc69effb7019e17befaeda83fb8b.jpg
https://ria.ru/20200615/1572949240.html
канада
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:378:4032:2646_1400x0_80_0_0_7e90bc69effb7019e17befaeda83fb8b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:0:4032:3024_1400x0_80_0_0_53914d2cb7ba3b41b90e5a98d3a5c226.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_505:0:3529:3024_1400x0_80_0_0_e2e8d10505cb7b6d40862f19cadfcff7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канада, китай, в мире

Прокуратура Китая предъявила обвинения в шпионаже двум гражданам Канады

08:43 19.06.2020
506
© РИА Новости / Анна РаткоглоПекин
Пекин
© РИА Новости / Анна Раткогло
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Прокуратура Китая предъявила официальные обвинения двум гражданам Канады Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности, следует из опубликованных заявлений Верховной народной прокуратуры КНР.
"После проведения проверки в соответствии с законом, Народная прокуратура Пекина 19 июня направила в Народный суд Пекина второй ступени иск в отношении гражданина Канады Майкла Коврига, подозреваемого в выведывании государственной тайны и разведывательной деятельности в пользу иностранного государства", - говорится в сообщении.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
15 июня, 14:38
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Обвинения в разведдеятельности в пользу иностранного государства и незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну отношении второго гражданина Канады Майкла Спэйвора были переданы в Народный суд города Даньдун в провинции Ляонин.
В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну.
Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
2710001
Обсудить 0
КанадаКитайВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера
Кипр
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ
Киев
Киевский суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк
Вид на Улан-Батор
АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Рамиль Шамсутдинов
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Аэропорт Ларнаки на Кипре
Кипр ужесточит иммиграционную политику
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Болтона предателем
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Банк Англии в Лондоне
Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал единственное, на его взгляд, условие поражения на выборах
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Нефтяная качалка
Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Предметы из серебра, найденные в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой
Комбайны на поле совхоза Дмитровский в Якутии.
В Россельхозбанке назвали наиболее готовые к цифровому АПК регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
Лента новостейМолния