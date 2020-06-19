https://ria.ru/20200619/1573163288.html
Прокуратура Китая предъявила обвинения в шпионаже двум гражданам Канады
Прокуратура Китая предъявила официальные обвинения двум гражданам Канады Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности, следует из РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:43
2020-06-19T08:43
канада
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:378:4032:2646_1400x0_80_0_0_7e90bc69effb7019e17befaeda83fb8b.jpg
https://ria.ru/20200615/1572949240.html
канада
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:378:4032:2646_1400x0_80_0_0_7e90bc69effb7019e17befaeda83fb8b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:0:4032:3024_1400x0_80_0_0_53914d2cb7ba3b41b90e5a98d3a5c226.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_505:0:3529:3024_1400x0_80_0_0_e2e8d10505cb7b6d40862f19cadfcff7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, китай, в мире
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости.
Прокуратура Китая
предъявила официальные обвинения двум гражданам Канады
Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности, следует из опубликованных заявлений Верховной народной прокуратуры КНР.
"После проведения проверки в соответствии с законом, Народная прокуратура Пекина
19 июня направила в Народный суд Пекина второй ступени иск в отношении гражданина Канады Майкла Коврига, подозреваемого в выведывании государственной тайны и разведывательной деятельности в пользу иностранного государства", - говорится в сообщении.
Обвинения в разведдеятельности в пользу иностранного государства и незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну отношении второго гражданина Канады Майкла Спэйвора были переданы в Народный суд города Даньдун в провинции Ляонин.
В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну.
Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.