Прокуратура Китая предъявила обвинения в шпионаже двум гражданам Канады

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Китая предъявила официальные обвинения двум гражданам Канады Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности, следует из опубликованных заявлений Верховной народной прокуратуры КНР.

"После проведения проверки в соответствии с законом, Народная прокуратура Пекина 19 июня направила в Народный суд Пекина второй ступени иск в отношении гражданина Канады Майкла Коврига, подозреваемого в выведывании государственной тайны и разведывательной деятельности в пользу иностранного государства", - говорится в сообщении.

Обвинения в разведдеятельности в пользу иностранного государства и незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну отношении второго гражданина Канады Майкла Спэйвора были переданы в Народный суд города Даньдун в провинции Ляонин.

В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну.