https://ria.ru/20200619/1573161894.html
В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили уникальное видео, на котором тигрица приводит трех тигрят к оленьему водопою, где детеныши искупались,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:50
2020-06-19T07:50
национальный парк "земля леопарда"
приморский край
общество
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приморский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный парк "земля леопарда", приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости.
Ученые нацпарка "Земля леопарда
" в Приморье
получили уникальное видео, на котором тигрица приводит трех тигрят к оленьему водопою, где детеныши искупались, сообщает
учреждение.
Видео с фотоловушки в высоком качестве опубликовано в Youtube-канале нацпарка. На нем видно, как около озера идет самка, а за ней – трое мокрых тигрят, которые по ходу изучают камеру.
"Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Копытные – основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идёт об охоте. Видно, что тигрята мокрые, – скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Ещё и семейным коллективом", – отмечает сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным ученых, на видео – самка под номером T61F, ее тигрята – в возрасте шести-семи месяцев. Эта тигрица родилась в конце 2016 года.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22. По последним данным, на охраняемых территориях "Земли леопарда" зафиксирован 31 взрослый амурский тигр и 10 котят, здесь самая высокая плотность амурского тигра на Дальнем Востоке.