Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573161894.html
В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили уникальное видео, на котором тигрица приводит трех тигрят к оленьему водопою, где детеныши искупались,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:50
национальный парк "земля леопарда"
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573161711_0:113:1200:788_1400x0_80_0_0_158f92f163e39f068f4bcad67926a578.png
https://ria.ru/20200616/1572978223.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573161711_0:113:1200:788_1400x0_80_0_0_158f92f163e39f068f4bcad67926a578.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573161711_0:0:1200:900_1400x0_80_0_0_49491622bd0df7ab0a49217dcd674a37.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573161711_150:0:1050:900_1400x0_80_0_0_6764836aefc805df109022fe73b802dd.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальный парк "земля леопарда", приморский край, общество

В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера

07:50 19.06.2020
3238
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили уникальное видео, на котором тигрица приводит трех тигрят к оленьему водопою, где детеныши искупались, сообщает учреждение.
Видео с фотоловушки в высоком качестве опубликовано в Youtube-канале нацпарка. На нем видно, как около озера идет самка, а за ней – трое мокрых тигрят, которые по ходу изучают камеру.
"Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Копытные – основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идёт об охоте. Видно, что тигрята мокрые, – скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Ещё и семейным коллективом", – отмечает сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным ученых, на видео – самка под номером T61F, ее тигрята – в возрасте шести-семи месяцев. Эта тигрица родилась в конце 2016 года.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22. По последним данным, на охраняемых территориях "Земли леопарда" зафиксирован 31 взрослый амурский тигр и 10 котят, здесь самая высокая плотность амурского тигра на Дальнем Востоке.
Нацпарк Земля леопарда
16 июня, 07:22Туризм
Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
5310000
Обсудить 0
Национальный парк "Земля леопарда"Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
Предметы из серебра, найденные в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Отец и сын
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Микроволновая печь
Эколог-эксперт развеял мифы об СВЧ-печах
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Лента новостейМолния