В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Ученые нацпарка " Ученые нацпарка " Земля леопарда " в Приморье получили уникальное видео, на котором тигрица приводит трех тигрят к оленьему водопою, где детеныши искупались, сообщает учреждение.

Видео с фотоловушки в высоком качестве опубликовано в Youtube-канале нацпарка. На нем видно, как около озера идет самка, а за ней – трое мокрых тигрят, которые по ходу изучают камеру.

"Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Копытные – основа рациона хищников, точки скопления этих животных привлекают тигра. Но в данном случае речь вряд ли идёт об охоте. Видно, что тигрята мокрые, – скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Ещё и семейным коллективом", – отмечает сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным ученых, на видео – самка под номером T61F, ее тигрята – в возрасте шести-семи месяцев. Эта тигрица родилась в конце 2016 года.