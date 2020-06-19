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В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 165 тысяч, среди них почти 20 тысяч с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19

03:54 19.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 165 тысяч, среди них почти 20 тысяч с летальным исходом, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост случаев COVID-19 составил сегодня 3,5%, это 5662 человека, зарегистрированных за день на платформе (минздрава - ред.)", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Дневной прирост подтвержденных заражений вновь обновил максимальное значение, однако это случаи, зарегистрированные в течение последних 10 дней. Общее число заболеваний COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 165 455, оно включает 19 747 летальных случаев (+667 за сутки). Болеют в настоящий момент 23 528 человек, наибольшее число - 4141 - в городе Мехико и штате Мехико - 2655. Власти изучают 59 778 подозрительных случаев заболеваний и 1868 летальных.
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На этой неделе минздрав изменил сигнал эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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