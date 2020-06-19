В Ираке за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

БАГДАД, 19 июн - РИА Новости. Иракские медики зафиксировали в четверг рекордно высокое число смертей от коронавируса - согласно официальной статистике, за сутки скончались 83 человека, общее число инфицированных составляет почти 26 тысяч человек.
"В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей среды сегодня зарегистрировано 1463 случая заражения, зафиксировано также 83 случая со смертельным исходом и 563 случая выздоровления пациентов", - сообщил минздрав.
С начала эпидемии коронавирус диагностирован у 25 717 человек, выздоровели 11 333 пациента, скончались 856. В отделении интенсивной терапии находятся 212 пациентов.
В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, учеба в школах и университетах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.