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В Ираке за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
Иракские медики зафиксировали в четверг рекордно высокое число смертей от коронавируса - согласно официальной статистике, за сутки скончались 83 человека, общее РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ирак
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, ирак, в мире

В Ираке за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

00:49 19.06.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanИрак
Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 19 июн - РИА Новости. Иракские медики зафиксировали в четверг рекордно высокое число смертей от коронавируса - согласно официальной статистике, за сутки скончались 83 человека, общее число инфицированных составляет почти 26 тысяч человек.
"В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей среды сегодня зарегистрировано 1463 случая заражения, зафиксировано также 83 случая со смертельным исходом и 563 случая выздоровления пациентов", - сообщил минздрав.
С начала эпидемии коронавирус диагностирован у 25 717 человек, выздоровели 11 333 пациента, скончались 856. В отделении интенсивной терапии находятся 212 пациентов.
В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, учеба в школах и университетах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИракВ мире
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