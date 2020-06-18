Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20200618/1573151823.html
Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион
В Тамбове планируют построить новый современный стадион, рассчитанный на 15 тысяч болельщиков, сообщил журналистам заместитель главы администрации Тамбовской... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T20:03
тамбовская область
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147366/58/1473665869_0:136:3072:1864_1400x0_80_0_0_e2462b0622343f8145c4dc5891f7a03c.jpg
https://ria.ru/20200618/1573151663.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/147366/58/1473665869_0:136:3072:1864_1400x0_80_0_0_e2462b0622343f8145c4dc5891f7a03c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147366/58/1473665869_203:0:2870:2000_1400x0_80_0_0_8b95e56a9cbcafcff027e257a6c15e6d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147366/58/1473665869_537:0:2537:2000_1400x0_80_0_0_37be1bbe0af5ebce8861b08e820aaf70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, общество

Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион

20:03 18.06.2020
24
© Fotolia / Dusan KosticЮный футболист
Юный футболист
© Fotolia / Dusan Kostic
ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. В Тамбове планируют построить новый современный стадион, рассчитанный на 15 тысяч болельщиков, сообщил журналистам заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК "Тамбов" Арсен Габуев.
Он напомнил, что на севере Тамбова уже выделен участок под стадион, который занесен в градостроительный план областного центра. Ведутся постоянные переговоры с партнерами по возведению нового спортивного объекта.
"Мы планируем заключить концессионное соглашение по реализации этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить стадион в северной части города. Конечно же, это вопрос непростой. Но мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством", - сказал Габуев.
По словам вице-губернатора, сейчас составляется дорожная карта реализации данного проекта, в которой будут учтены все детали по доступности нового стадиона, его комфортности и безопасности.
Футбольный мяч
Вчера, 20:00Тамбовская область
Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город
000000
Обсудить 0
Тамбовская областьТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Священники РПЦ провели более 1,9 тыс бесед на горячей линии "Мы вместе"
Контейнер для биоматериала
Хирургическое отделение пермской больницы закрыли на карантин
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
ДУМ поддержало петицию о строительстве мечетей в крупных городах
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Пензенской области умерла еще одна пациентка с COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,3 тысячи военных вылечились от коронавируса
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии три человека вылечились от коронавируса
Весенняя посевная в Краснодарском крае
Кубанские аграрии получили более двух миллиардов рублей господдержки
Футбольный мяч
Вице-губернатор Габуев: необходимо вернуть ФК "Тамбов" в родной город
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: за три месяца в России не было ни одной вспышки кишечной инфекции
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Штандарты для парада Победы в 1945 году шили в Большом театре
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
Девушка с электронной сигаретой
Исследование: в России выросли продажи стиков для электронных сигарет
Президент РФ Владимир Путин
Меры по гособоронзаказу сработали, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
07:57Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году
07:55В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
07:53В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
Лента новостейМолния