Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион

ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. В Тамбове планируют построить новый современный стадион, рассчитанный на 15 тысяч болельщиков, сообщил журналистам заместитель главы администрации Тамбовской области, президент ФК "Тамбов" Арсен Габуев.
Он напомнил, что на севере Тамбова уже выделен участок под стадион, который занесен в градостроительный план областного центра. Ведутся постоянные переговоры с партнерами по возведению нового спортивного объекта.
"Мы планируем заключить концессионное соглашение по реализации этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить стадион в северной части города. Конечно же, это вопрос непростой. Но мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством", - сказал Габуев.
По словам вице-губернатора, сейчас составляется дорожная карта реализации данного проекта, в которой будут учтены все детали по доступности нового стадиона, его комфортности и безопасности.