Для тамбовских футболистов и болельщиков могут построить новый стадион

"Мы планируем заключить концессионное соглашение по реализации этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить стадион в северной части города. Конечно же, это вопрос непростой. Но мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством", - сказал Габуев.