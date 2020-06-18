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В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР
США не подтверждают намерение способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова, продлевая санкции против КНДР, заявил РИА Новости в четверг глава... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:49
майк помпео
дональд трамп
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
майк помпео, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, кндр (северная корея), сша

В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР

15:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. США не подтверждают намерение способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова, продлевая санкции против КНДР, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Очередное продление Вашингтоном санкций против Северной Кореи – акт скорее ритуального характера, регулярно продлеваемый с 2008 года. Причиной санкций названо "существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи", и на таком основании продлевать их можно до бесконечности", - отметил политик.
По мнению сенатора, нынешнее продление санкций ничего не меняет в существующей диспозиции – Пхеньян продолжит работу над оружием, санкции будут вредить его экономике, но самое худшее – "проблема денуклеаризации Корейского полуострова и переговоры по ней по-прежнему находятся в тупике". Хотя именно денуклеаризацию Белый дом называет целью своих санкций, однако уже всем очевидно, что инструмент не работает, отметил Косачев.
"То есть либо инструмент негодный, либо цель не та. В данном случае, скорее, и то, и другое", - сказал законодатель.
Саммит ЕС
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Он напомнил, что в декабре прошлого года постпред КНДР в ООН заявил, что денуклеаризация больше не входит в повестку переговоров с американской стороной. Он назвал обсуждение этого вопроса с США "позволяющей сэкономить время уловкой", которая нужна для решения повестки внутри страны, связанной с переизбранием Дональда Трампа в 2020 году.
"Проще говоря, северокорейская сторона заподозрила США в фарсе при ведении переговоров, причем с сугубо внутренним прицелом" - отметил политик.
По его словам, в этом контексте особенно пикантно смотрятся детали, только что раскрытые New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа Джона Болтона. Якобы на первом саммите США-КНДР в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео называл высказывания Трампа "полной ахинеей", утверждая при этом, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".
"Так это или нет – разбираться самим вашингтонским политикам. Но по поводу нулевого результата – если иметь в виду реальную денуклеаризацию Кореи – трудно не согласиться. А вот будет ли другой результат, более важный для самого Трампа, посмотрим в ноябре", - заключил сенатор.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:14
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Майк ПомпеоДональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевКНДР (Северная Корея)США
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