В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР

"Очередное продление Вашингтоном санкций против Северной Кореи – акт скорее ритуального характера, регулярно продлеваемый с 2008 года. Причиной санкций названо "существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи", и на таком основании продлевать их можно до бесконечности", - отметил политик.

По мнению сенатора, нынешнее продление санкций ничего не меняет в существующей диспозиции – Пхеньян продолжит работу над оружием, санкции будут вредить его экономике, но самое худшее – "проблема денуклеаризации Корейского полуострова и переговоры по ней по-прежнему находятся в тупике". Хотя именно денуклеаризацию Белый дом называет целью своих санкций, однако уже всем очевидно, что инструмент не работает, отметил Косачев.

"То есть либо инструмент негодный, либо цель не та. В данном случае, скорее, и то, и другое", - сказал законодатель.

Он напомнил, что в декабре прошлого года постпред КНДР в ООН заявил, что денуклеаризация больше не входит в повестку переговоров с американской стороной. Он назвал обсуждение этого вопроса с США "позволяющей сэкономить время уловкой", которая нужна для решения повестки внутри страны, связанной с переизбранием Дональда Трампа в 2020 году.

"Проще говоря, северокорейская сторона заподозрила США в фарсе при ведении переговоров, причем с сугубо внутренним прицелом" - отметил политик.

По его словам, в этом контексте особенно пикантно смотрятся детали, только что раскрытые New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа Джона Болтона . Якобы на первом саммите США-КНДР в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео называл высказывания Трампа "полной ахинеей", утверждая при этом, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".