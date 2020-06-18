Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару в честь юбилея

"Я хотел бы в конце, поскольку мой друг и брат Сергей отметил семидесятилетие, а никто не верит, что ему столько исполнилось, думаю – 50, я подготовил для него подарок. Потому что знаю, что у него среди всего прочего, как и у меня, музыка – составная часть жизни, то это вот гитара из специального дерева, которое мы выращиваем здесь в Сербии", - заявил Дачич после совместной пресс-конференции и вручил подарок.