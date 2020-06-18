Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару в честь юбилея

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. В школе любимым предметом будущего министра была физика, он хотел учиться в МФТИ, однако уступил уговорам мамы и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.
Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. В школе любимым предметом будущего министра была физика, он хотел учиться в МФТИ, однако уступил уговорам мамы и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.
Вступительные испытания в вузах тогда начинались в разное время: в техническом вузе — первого августа, в МГИМО — первого июля. Это все и решило.
Вступительные испытания в вузах тогда начинались в разное время: в техническом вузе — первого августа, в МГИМО — первого июля. Это все и решило.
Лавров признавался, что не стал искушать судьбу и "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".
Лавров признавался, что не стал искушать судьбу и "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".
Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке.
Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке.
В Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.
В Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.
Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Переназначался в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.
Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Переназначался в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.
Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
По опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, глава внешнеполитического ведомства занял по популярности второе место после президента Владимира Путина.
По опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, глава внешнеполитического ведомства занял по популярности второе место после президента Владимира Путина.
Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.
Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.
Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг. Министр рассказывал в интервью, что старается выкроить несколько дней в году, чтобы сплавляться по горным рекам.
Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг. Министр рассказывал в интервью, что старается выкроить несколько дней в году, чтобы сплавляться по горным рекам.
Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.
Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.
В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта.
В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта.
Министр болеет за "Спартак" и признавался в интервью, что мысли об этом футбольном клубе помогают ему в самых сложных переговорах.
Министр болеет за "Спартак" и признавался в интервью, что мысли об этом футбольном клубе помогают ему в самых сложных переговорах.
Лавров находит время для нагрузок не только физических, но и "лирических": министр пишет стихи, он автор гимна МГИМО.
Лавров находит время для нагрузок не только физических, но и "лирических": министр пишет стихи, он автор гимна МГИМО.
Сергей Лавров на концерте Международного фестиваля "Музыка мира против войны".
Сергей Лавров на концерте Международного фестиваля "Музыка мира против войны".
Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.
Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.
При этом Сергей Лавров всегда максимально вежлив.
При этом Сергей Лавров всегда максимально вежлив.
Он запросто мог бы вести мастер-класс по тому, как красиво уйти от ответа на вопрос, ведь это важнейшее умение дипломата..
Он запросто мог бы вести мастер-класс по тому, как красиво уйти от ответа на вопрос, ведь это важнейшее умение дипломата..
С некоторыми коллегами у главы российского МИД складывались дружеские отношения. Например, с бывшим госсекретарем США Джоном Керри.
С некоторыми коллегами у главы российского МИД складывались дружеские отношения. Например, с бывшим госсекретарем США Джоном Керри.
На одной из встреч "нормандской четверки", отвечая на вопрос о ходе переговоров, Лавров заявил журналистам: "Лучше, чем супер". Выражение ушло в народ, а министра стали называть Мистер Супер.
На одной из встреч "нормандской четверки", отвечая на вопрос о ходе переговоров, Лавров заявил журналистам: "Лучше, чем супер". Выражение ушло в народ, а министра стали называть Мистер Супер.
Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. В школе любимым предметом будущего министра была физика, он хотел учиться в МФТИ, однако уступил уговорам мамы и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.
Вступительные испытания в вузах тогда начинались в разное время: в техническом вузе — первого августа, в МГИМО — первого июля. Это все и решило.
Лавров признавался, что не стал искушать судьбу и "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".
Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке.
В Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.
Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Переназначался в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.
Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
По опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, глава внешнеполитического ведомства занял по популярности второе место после президента Владимира Путина.
Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.
Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг. Министр рассказывал в интервью, что старается выкроить несколько дней в году, чтобы сплавляться по горным рекам.
Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.
В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта.
Министр болеет за "Спартак" и признавался в интервью, что мысли об этом футбольном клубе помогают ему в самых сложных переговорах.
Лавров находит время для нагрузок не только физических, но и "лирических": министр пишет стихи, он автор гимна МГИМО.
Сергей Лавров на концерте Международного фестиваля "Музыка мира против войны".
Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.
При этом Сергей Лавров всегда максимально вежлив.
Он запросто мог бы вести мастер-класс по тому, как красиво уйти от ответа на вопрос, ведь это важнейшее умение дипломата..
С некоторыми коллегами у главы российского МИД складывались дружеские отношения. Например, с бывшим госсекретарем США Джоном Керри.
На одной из встреч "нормандской четверки", отвечая на вопрос о ходе переговоров, Лавров заявил журналистам: "Лучше, чем супер". Выражение ушло в народ, а министра стали называть Мистер Супер.