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Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару в честь юбилея
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову гитару на 70-летие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:59
ивица дачич
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в мире
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РИА Новости
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60
"Моему брату Сергею": глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару
"Моему брату Сергею": глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару
2020-06-18T15:21
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ивица дачич, сергей лавров, сербия, в мире

Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару в честь юбилея

15:21 18.06.2020 (обновлено: 16:59 18.06.2020)
247
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову гитару на 70-летие, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров в четверг находится в Белграде, где провел встречи с президентом Александром Вучичем и главой МИД.
"Я хотел бы в конце, поскольку мой друг и брат Сергей отметил семидесятилетие, а никто не верит, что ему столько исполнилось, думаю – 50, я подготовил для него подарок. Потому что знаю, что у него среди всего прочего, как и у меня, музыка – составная часть жизни, то это вот гитара из специального дерева, которое мы выращиваем здесь в Сербии", - заявил Дачич после совместной пресс-конференции и вручил подарок.
Ранее Дачич, известный своими вокальными выступлениями перед иностранными делегациями, получил в подарок от Лаврова в аэропорту Белграда микрофон.
"Лучше, чем супер". Сергею Лаврову — 70
© РИА Новости / POOL/ Александр Щербак / Перейти в фотобанк

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. В школе любимым предметом будущего министра была физика, он хотел учиться в МФТИ, однако уступил уговорам мамы и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ)
1 из 22

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. В школе любимым предметом будущего министра была физика, он хотел учиться в МФТИ, однако уступил уговорам мамы и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / POOL/ Александр Щербак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Эдуард Песов

Вступительные испытания в вузах тогда начинались в разное время: в техническом вузе — первого августа, в МГИМО — первого июля. Это все и решило.

Сергей Лавров в студенческой столовой
2 из 22

Вступительные испытания в вузах тогда начинались в разное время: в техническом вузе — первого августа, в МГИМО — первого июля. Это все и решило.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Лавров признавался, что не стал искушать судьбу и "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время церемонии совместного фотографирования с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН перед началом торжественного Галла-ужина на полях саммита в Маниле
3 из 22

Лавров признавался, что не стал искушать судьбу и "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Эдуард Песов

Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке.

Сергей Лавров во время отдыха
4 из 22

Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / POOL/ Алексей Панов

В Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа налево) на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
5 из 22

В Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / POOL/ Алексей Панов
© РИА Новости / Эдуард Песов

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Переназначался в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время поездки в очередную командировку
6 из 22

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Переназначался в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / Илья Питалев

Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев (слева направо) во время встречи в Кремле
7 из 22

Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, глава внешнеполитического ведомства занял по популярности второе место после президента Владимира Путина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью в прямом эфире радиостанциям Спутник, Эхо Москвы и Говорит Москва
8 из 22

По опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, глава внешнеполитического ведомства занял по популярности второе место после президента Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Эдуард Песов

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

Сергей Лавров во время отдыха
9 из 22

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / Эдуард Песов

Сергей Викторович — человек увлекающийся.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе
10 из 22

Сергей Викторович — человек увлекающийся.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг. Министр рассказывал в интервью, что старается выкроить несколько дней в году, чтобы сплавляться по горным рекам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области
11 из 22

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг. Министр рассказывал в интервью, что старается выкроить несколько дней в году, чтобы сплавляться по горным рекам.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Сергей Субботин

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

Председатель правительства РФ Виктор Зубков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов (справа налево) во время первого Международного турнира по хоккею с шайбой Кубок Фетисова
12 из 22

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта.

Член попечительского совета Народной Футбольной Лиги министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 2-го всероссийского фестиваля по футболу Народной Футбольной Лиги
13 из 22

В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Министр болеет за "Спартак" и признавался в интервью, что мысли об этом футбольном клубе помогают ему в самых сложных переговорах.

28 сентября 2017. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед началом переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в президентском дворце в Анкаре
14 из 22

Министр болеет за "Спартак" и признавался в интервью, что мысли об этом футбольном клубе помогают ему в самых сложных переговорах.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Эдуард Песов

Лавров находит время для нагрузок не только физических, но и "лирических": министр пишет стихи, он автор гимна МГИМО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе
15 из 22

Лавров находит время для нагрузок не только физических, но и "лирических": министр пишет стихи, он автор гимна МГИМО.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сергей Лавров на концерте Международного фестиваля "Музыка мира против войны".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) перед началом финального концерта Международного фестиваля Музыка мира против войны с участием симфонических оркестров из городов Волгограда и Оснабрюка на площади Павших борцов
16 из 22

Сергей Лавров на концерте Международного фестиваля "Музыка мира против войны".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Эдуард Песов

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) на встрече с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Абу-Даби
17 из 22

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© ТАСС/POOL/ Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанк

При этом Сергей Лавров всегда максимально вежлив.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне
18 из 22

При этом Сергей Лавров всегда максимально вежлив.

© ТАСС/POOL/ Валерий Шарифулин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Он запросто мог бы вести мастер-класс по тому, как красиво уйти от ответа на вопрос, ведь это важнейшее умение дипломата..

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и главный редактор международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи
19 из 22

Он запросто мог бы вести мастер-класс по тому, как красиво уйти от ответа на вопрос, ведь это важнейшее умение дипломата..

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанк

С некоторыми коллегами у главы российского МИД складывались дружеские отношения. Например, с бывшим госсекретарем США Джоном Керри.

Госсекретарь США Джон Керри (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров по вопросам проведения второй международной конференции по урегулированию ситуации в Сирии Женева-2 в Париже
20 из 22

С некоторыми коллегами у главы российского МИД складывались дружеские отношения. Например, с бывшим госсекретарем США Джоном Керри.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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© РИА Новости / POOL/ Александр Щербак / Перейти в фотобанк

На одной из встреч "нормандской четверки", отвечая на вопрос о ходе переговоров, Лавров заявил журналистам: "Лучше, чем супер". Выражение ушло в народ, а министра стали называть Мистер Супер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
21 из 22

На одной из встреч "нормандской четверки", отвечая на вопрос о ходе переговоров, Лавров заявил журналистам: "Лучше, чем супер". Выражение ушло в народ, а министра стали называть Мистер Супер.

© РИА Новости / POOL/ Александр Щербак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Граффити с портретом Сергея Лаврова в Москве.

Граффити с портретом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на стене в Весковском тупике в Москве
22 из 22

Граффити с портретом Сергея Лаврова в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 22

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года. В школе любимым предметом будущего министра была физика, он хотел учиться в МФТИ, однако уступил уговорам мамы и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / POOL/ Александр Щербак
Перейти в фотобанк
2 из 22

Вступительные испытания в вузах тогда начинались в разное время: в техническом вузе — первого августа, в МГИМО — первого июля. Это все и решило.

© РИА Новости / Эдуард Песов
3 из 22

Лавров признавался, что не стал искушать судьбу и "провел июль не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 22

Карьера молодого дипломата началась в 1972 году в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
5 из 22

В Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / POOL/ Алексей Панов
6 из 22

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Переназначался в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Эдуард Песов
7 из 22

Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 22

По опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2019 года, глава внешнеполитического ведомства занял по популярности второе место после президента Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 22

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Эдуард Песов
10 из 22

Сергей Викторович — человек увлекающийся.

© РИА Новости / Эдуард Песов
11 из 22

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг. Министр рассказывал в интервью, что старается выкроить несколько дней в году, чтобы сплавляться по горным рекам.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
12 из 22

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Сергей Субботин
13 из 22

В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
14 из 22

Министр болеет за "Спартак" и признавался в интервью, что мысли об этом футбольном клубе помогают ему в самых сложных переговорах.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
15 из 22

Лавров находит время для нагрузок не только физических, но и "лирических": министр пишет стихи, он автор гимна МГИМО.

© РИА Новости / Эдуард Песов
16 из 22

Сергей Лавров на концерте Международного фестиваля "Музыка мира против войны".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
17 из 22

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Эдуард Песов
18 из 22

При этом Сергей Лавров всегда максимально вежлив.

© ТАСС/POOL/ Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
19 из 22

Он запросто мог бы вести мастер-класс по тому, как красиво уйти от ответа на вопрос, ведь это важнейшее умение дипломата..

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
20 из 22

С некоторыми коллегами у главы российского МИД складывались дружеские отношения. Например, с бывшим госсекретарем США Джоном Керри.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
21 из 22

На одной из встреч "нормандской четверки", отвечая на вопрос о ходе переговоров, Лавров заявил журналистам: "Лучше, чем супер". Выражение ушло в народ, а министра стали называть Мистер Супер.

© РИА Новости / POOL/ Александр Щербак
Перейти в фотобанк
22 из 22

Граффити с портретом Сергея Лаврова в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ивица ДачичСергей ЛавровСербияВ мире
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