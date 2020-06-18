Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200618/1573127109.html
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию
Wolf Musique, в который приходили когда-то Густав Малер и Рихард Штраус, не пережил пандемию коронавируса, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:55
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
манхэттен
амстердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123842_95:73:965:562_1400x0_80_0_0_765e4edca8532ca91dc2215231d45846.jpg
https://ria.ru/20200611/1572726350.html
манхэттен
амстердам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123842_95:73:965:562_1400x0_80_0_0_765e4edca8532ca91dc2215231d45846.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123842_44:0:900:642_1400x0_80_0_0_2d269c9b5417430c5d8075b24bb3263a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123842_151:0:793:642_1400x0_80_0_0_5efa9adc0234477e1fc8fe016584c9e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, манхэттен, амстердам

Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию

15:55 18.06.2020
72
© Фото : сайт магазина Wolf MusiqueМагазин Wolf Musique в Страсбурге
Магазин Wolf Musique в Страсбурге
© Фото : сайт магазина Wolf Musique
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Wolf Musique, в который приходили когда-то Густав Малер и Рихард Штраус, не пережил пандемию коронавируса, сообщает Le Figaro.
Закрытие старейшего в Страсбурге музыкального магазина говорит о масштабном кризисе в индустрии. В его витринах больше нет гитар, фортепиано, перкуссий и других инструментов.
"Мы окончательно закрыли свои двери 13 июня", – говорится на сайте заведения.
Wolf Musique хорошо знали не только в Страсбурге, но и во всем франкоязычном музыкальном мире. Его банкротство стало следствием COVID-19. После пандемии также не открылись Record Mart (на Манхэттене) и Hampe & Berkel (старейший музыкальный бутик в Амстердаме).
Леб Фольф (Löb Wolf), выходец из Германии, в 1825 основал небольшую лавку, в которой продавал товары, связанные с музыкой. Его племянник развернул в ней успешную торговлю нотами. С конца XIX века ее популярность активно росла. Сюда приходили за партитурами и инструментами. Позже владельцы магазина начали принимать участие в организации концертов, которые переросли в Международный фестиваль музыки в Страсбурге.
В 1905 в Wolf Musique зашли Рихард Штраус и Густав Малер. Штраус играл на пианино, напевая арии из своей только что завершенной оперы "Саломея". Жена Малера рассказывала потом, что мужу очень понравилось его исполнение. Она вспоминала также, что знаменитый "Танец семи покрывал" на тот момент еще не был готов, его Штраус дописал позднее.
Пианист Денис Мацуев
11 июня, 08:00Культура
Денис Мацуев: я не "Золушка с Байкала", мой путь был нелегким
000300
КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыМанхэттенАмстердам
Рекомендуем
Академический симфонический оркестр Московской филармонии
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра
Певица Вера Линн
"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Телеведущий Максим Галкин
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Пианист Денис Мацуев
Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Подписан указ о присуждении госпремий в области литературы и искусства
Певец Стас Костюшкин
Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Скриншот выпуска America's Got Talent
Этно-дуэт из Якутии восхитил членов жюри на американском шоу талантов
Юрий Соломин
Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Нелли Уварова
Актеры, музыканты и писатели проводят онлайн-марафон в помощь людям с БАС
Американский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Спектакль Алиса на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Что смотреть онлайн 19, 20 и 21 июня. Расписание трансляций
На съемках сериала Надежда
Ее звали Надежда, а он стал новым Бондом. Интересные новые сериалы
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния