Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Wolf Musique, в который приходили когда-то Густав Малер и Рихард Штраус, не пережил пандемию коронавируса, . Wolf Musique, в который приходили когда-то Густав Малер и Рихард Штраус, не пережил пандемию коронавируса, сообщает Le Figaro.

Закрытие старейшего в Страсбурге музыкального магазина говорит о масштабном кризисе в индустрии. В его витринах больше нет гитар, фортепиано, перкуссий и других инструментов.

"Мы окончательно закрыли свои двери 13 июня", – говорится на сайте заведения.

Wolf Musique хорошо знали не только в Страсбурге, но и во всем франкоязычном музыкальном мире. Его банкротство стало следствием COVID-19. После пандемии также не открылись Record Mart (на Манхэттене) и Hampe & Berkel (старейший музыкальный бутик в Амстердаме).

Леб Фольф (Löb Wolf), выходец из Германии, в 1825 основал небольшую лавку, в которой продавал товары, связанные с музыкой. Его племянник развернул в ней успешную торговлю нотами. С конца XIX века ее популярность активно росла. Сюда приходили за партитурами и инструментами. Позже владельцы магазина начали принимать участие в организации концертов, которые переросли в Международный фестиваль музыки в Страсбурге.