В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Многие в комментариях просят меня скорее отменять ограничения, чтобы наш регион в полной мере вернулся к прежней жизни. Понимаю, что усталость накопилась, но при принятии решений по поводу действия режима повышенной готовности я ориентируюсь в первую очередь на статистику областного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора . На этой неделе в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19 и пневмоний", - написал глава области на своей странице в Instagram

Так, по словам Куйвашева, на стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 — с внебольничными пневмониями, 573 — с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. Всего в Свердловской области организованы инфекционные госпитали на базе 38 медицинских организаций, временный госпиталь организован в выставочном центре "Екатеринбург ЭКСПО". Всего организовано 6088 коек.

Губернатор добавил, что каждый день скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов. Из них более 400 — к пациентам с COVID-19. Всего на станции скорой медпомощи развернуто 118 бригад, из них 22 — переведены на работу с коронавирусом. Дополнительно в пандемию было организовано еще семь ковидных бригад.

"В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться", - отметил Куйвашев.

По последним данным, в области зафиксировано 10 247 случаев COVID-19, из них 231 – за последние сутки. За последние сутки скончались три пациента, число летальных случаев достигло 60.