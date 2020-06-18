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В Свердловской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Более 80% коек для больных коронавирусом и пневмонией занято на сегодняшний день в Свердловской области, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:19
2020-06-18T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
екатеринбург
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свердловская область
екатеринбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости.
Более 80% коек для больных коронавирусом
и пневмонией занято на сегодняшний день в Свердловской области
, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев
.
"Многие в комментариях просят меня скорее отменять ограничения, чтобы наш регион в полной мере вернулся к прежней жизни. Понимаю, что усталость накопилась, но при принятии решений по поводу действия режима повышенной готовности я ориентируюсь в первую очередь на статистику областного министерства здравоохранения и Роспотребнадзора
. На этой неделе в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19 и пневмоний", - написал глава области на своей странице в Instagram
.
Так, по словам Куйвашева, на стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 — с внебольничными пневмониями, 573 — с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. Всего в Свердловской области организованы инфекционные госпитали на базе 38 медицинских организаций, временный госпиталь организован в выставочном центре "Екатеринбург ЭКСПО". Всего организовано 6088 коек.
Губернатор добавил, что каждый день скорая помощь в Екатеринбурге
выезжает на 1380-1420 вызовов. Из них более 400 — к пациентам с COVID-19. Всего на станции скорой медпомощи развернуто 118 бригад, из них 22 — переведены на работу с коронавирусом. Дополнительно в пандемию было организовано еще семь ковидных бригад.
"В сегодняшних условиях речи о полном снятии ограничений, конечно, не идет. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовиться к частичному послаблению режима в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться", - отметил Куйвашев.
По последним данным, в области зафиксировано 10 247 случаев COVID-19, из них 231 – за последние сутки. За последние сутки скончались три пациента, число летальных случаев достигло 60.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.