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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573121210.html
В ЛНР число жертв коронавируса выросло до 11
Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 11, сообщили в четверг РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, здоровье - общество, воз, в мире

В ЛНР число жертв коронавируса выросло до 11

13:40 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 11, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР на 18 июня, в республике были выявлены 466 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей.
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"За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек", - сообщили в пресс-службе министерства.
Выписано за сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" три человека, в общей сложности выписаны 418 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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