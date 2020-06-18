Штаб претендента в президенты Белоруссии сообщил о недопуске адвокатов

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Адвокатов к претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико, который находится в департаменте финрасследований Комитета госконтроля (КГК), не пускают, сообщили РИА Новости в четверг в штабе политика.
Ранее Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований КГК Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно".
"Есть информация, что адвокаты находятся у здания департамента финрасследований, но пока их туда не пускают по неизвестным причинам. Адвокаты готовы предоставить защиту", - сказал представитель штаба.
Пресс-служба КГК для комментариев недоступна.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.