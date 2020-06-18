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Штаб претендента в президенты Белоруссии сообщил о недопуске адвокатов
Адвокатов к претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико, который находится в департаменте финрасследований Комитета госконтроля (КГК), не... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:36
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Штаб претендента в президенты Белоруссии сообщил о недопуске адвокатов

12:36 18.06.2020
1619
© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Адвокатов к претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико, который находится в департаменте финрасследований Комитета госконтроля (КГК), не пускают, сообщили РИА Новости в четверг в штабе политика.
Ранее Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований КГК Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно".
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вчера, 11:32
СМИ: отец и сын Бабарико дают показания по делу Белгазпромбанка
"Есть информация, что адвокаты находятся у здания департамента финрасследований, но пока их туда не пускают по неизвестным причинам. Адвокаты готовы предоставить защиту", - сказал представитель штаба.
Пресс-служба КГК для комментариев недоступна.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
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