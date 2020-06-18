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Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение
Междугороднее пассажирское автобусное сообщение с 19 числа будет приостановлено с Пекином в связи резким сокращением потока пассажиров из-за новой вспышки... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, пекин, в мире

Власти Пекина приостанавливают междугороднее автобусное сообщение

12:07 18.06.2020
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© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Междугороднее пассажирское автобусное сообщение с 19 числа будет приостановлено с Пекином в связи резким сокращением потока пассажиров из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке китайской столицы, сообщил в четверг заместитель главы городского комитета по вопросам транспорта Жун Цзюнь.
"Что касается транспортного пассажирского сообщения Пекина с регионами, услуги заказных туристических автобусов по-прежнему не будут работать. В связи с резким сокращением количества пассажиров мы получаем от компаний -перевозчиков заявки на приостановку работы. Поэтому с 19 июня приостанавливаются все пассажирские автобусные рейсы, связывающие Пекин с другими регионами Китая", - сообщил на брифинге Жун Цзюнь.
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Пассажиры, которые уже купили билеты, могут их вернуть.
Ранее власти Пекина объявили, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в городе лицам, которые были в зоне высокого и повышенного риска, запрещается покидать город. Остальным жителям не рекомендуется выезжать из города, но в случае особой необходимости они должны предъявить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.
Многие регионы Китая уже ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Пекина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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