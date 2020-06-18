Меркель назвала тему председательства Германии в Совете Евросоюза

БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Преодоление пандемии коронавируса в Европе станет основной темой немецкого председательства в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.
"Ни одна страна не может преодолеть этот кризис изолированно и самостоятельно. Его можно преодолеть, только если мы будем действовать на взаимной основе и сообща. Нашей общей целью должно стать теперь выйти из кризиса сообща, последовательно и смотря в будущее. Именно это станет основным мотивом нашего председательства в Совете ЕС", - сказала Меркель.
Германия с 1 июля принимает полугодовое председательство в Совете ЕС.
"Пандемия коронавируса поставила с ног на голову нашу общественную, экономическую и политическую жизнь. Мы живем в пандемию. Но так же, как Европа пережила прошлые кризисы, я уверена, мы выстоим сейчас сообща и в этом кризисе. Если мы спросим себя, какие уроки мы вынесли в настоящий момент для Европы и что Германия может внести в это? Предложенная главой Еврокомиссии (Урсулой) фон дер Ляйен конференция о будущем Европы может стать надлежащим форматом для этого. Если в рамках нее мы сконцентрируемся на малом количестве тем, мы сможем в обозримое время прийти к конкретным и ощутимым результатам", - сказала Меркель.
Она добавила, что рассчитывает, что финансовые рамки деятельности сообщества, включая специальные меры поддержки регионов, наиболее пострадавших от коронавируса, будут приняты "до летней паузы".
По словам канцлера, задачами ЕС являются "развитие шенгенской зоны, модернизация правовых основ для конкуренции, ответ на вызовы дигитализации и глобализации", а также "создание Европейского совета безопасности по вопросам внешней политики". Все эти задачи "имеют приоритет", добавила она.
"Сообща сделать Европу сильной - это девиз немецкого председательстве в Совете ЕС. За это Германия, федеральное правительство и лично я будут выступать со всей решимостью в рамках нашего немецкого председательства", - добавила Меркель.
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