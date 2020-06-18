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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573101716.html
Генпрокуратура заинтересовалась клонами сайта голосования по поправкам
Генпрокуратура РФ поручила провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:56
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
генеральная прокуратура рф
москва
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_165:450:3005:2047_1400x0_80_0_0_b69c40f0008c61a2e7cf5910c91be67e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, генеральная прокуратура рф, москва

Генпрокуратура заинтересовалась клонами сайта голосования по поправкам

09:56 18.06.2020
369
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России", - говорится в сообщении.
По итогам проверки будет решен вопрос о "принятии мер по устранению нарушений", в том числе о блокировке ресурсов и привлечению виновных к ответственности.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГенеральная прокуратура РФМосква
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