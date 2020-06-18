https://ria.ru/20200618/1573101716.html
Генпрокуратура заинтересовалась клонами сайта голосования по поправкам
Генпрокуратура РФ поручила провести проверку клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:56
2020-06-18T09:56
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
генеральная прокуратура рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_165:450:3005:2047_1400x0_80_0_0_b69c40f0008c61a2e7cf5910c91be67e.jpg
https://ria.ru/20200617/1573053566.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_165:450:3005:2047_1400x0_80_0_0_b69c40f0008c61a2e7cf5910c91be67e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_381:245:2783:2047_1400x0_80_0_0_e422de768c9320f757c14870b55c6a03.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_93:369:1746:2022_1400x0_80_0_0_5df9da73e3a4be59716fe3fd87081e4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, генеральная прокуратура рф, москва