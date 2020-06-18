В Приморье число умерших от коронавируса пациентов достигло 30

"Еще 101 случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Приморье. Всего заболевших в регионе - 3270. 47 человек было выписано из ковидных госпиталей. Общее количество выздоровевших - 1895. Также еще 1 человек с инфекцией не справился. Таким образом, от коронавируса в Приморском крае умерло 30 человек", - говорится в сообщении.