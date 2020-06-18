В Приморье число умерших от коронавируса пациентов достигло 30

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом умер в Приморье, общее число летальных исходов от этого заболевания в крае достигло 30, сообщает правительство региона.
"Еще 101 случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Приморье. Всего заболевших в регионе - 3270. 47 человек было выписано из ковидных госпиталей. Общее количество выздоровевших - 1895. Также еще 1 человек с инфекцией не справился. Таким образом, от коронавируса в Приморском крае умерло 30 человек", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.