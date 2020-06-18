Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573095791.html
В Приморье число умерших от коронавируса пациентов достигло 30
Еще один пациент с коронавирусом умер в Приморье, общее число летальных исходов от этого заболевания в крае достигло 30, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_bb254f5d5826d33c1159630ae5c74859.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_779:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_871257679c66a086183d823abb03f556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, происшествия

В Приморье число умерших от коронавируса пациентов достигло 30

03:59 18.06.2020
548
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом умер в Приморье, общее число летальных исходов от этого заболевания в крае достигло 30, сообщает правительство региона.
"Еще 101 случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Приморье. Всего заболевших в регионе - 3270. 47 человек было выписано из ковидных госпиталей. Общее количество выздоровевших - 1895. Также еще 1 человек с инфекцией не справился. Таким образом, от коронавируса в Приморском крае умерло 30 человек", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Юноша прыгает с пирса в море
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Союзмультфильм
"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Япония
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Международная космическая станция
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Лента новостейМолния