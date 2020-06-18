Американские "силовики" выступили против прокладки кабеля связи с Китаем

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США в среду рекомендовал Федеральной комиссии связи страны отклонить заявку на прокладку подводного кабеля связи между Гонконгом Лос-Анжелесом , сообщает минюст США.

Главой комитета, известного как "Телеком команда" (Team Telecom), является генпрокурор США. В него так же входят министры обороны и внутренней безопасности, а в качестве советников – госсекретарь, министры финансов, торговли, глава нацразведки и другие члены правительства и администрации.

"Team Telecom сегодня рекомендовала Федеральной комиссии связи (FCC), исходя из соображений национальной безопасности, чтобы FCC частично отказала в прокладке подводной кабельной системы Pacific Light Cable Network (PLCN) в той мере, в какой она стремится установить прямую связь между Соединенными Штатами и Гонконгом. Team Telecom… рекомендовала FCC удовлетворить часть заявки PLCN, направленной на соединение Соединенных Штатов, Тайваня и Филиппин, которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике (КНР) и отдельно принадлежат и контролируются дочерними компаниями Google LLC и Facebook, Inc., при условии, что дочерние компании компаний заключают соглашения о смягчении последствий для этих соответствующих соединений", - говорится в сообщении.

Проект Pacific Light Cable Network предполагает прокладку высокоскоростного кабеля между Гонконгом и Лос-Анжелесом через Тайвань и Филиппины общей протяженностью около 13 тысяч километров.

В обосновании решения комитет ссылается на "текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США". В таких условиях подводный кабель представляет собой "богатый и уязвимый источник данных, который может эксплуатировать" Китай.

Кроме того, силовики указывают на связи собственников проекта (компании Dr. Peng Group и Pacific Light Data) с разведкой КНР и обязательствами по сотрудничеству с властями КНР, которые предусмотрены китайскими законами.

Также комитет выступает против того, чтобы все данные из США поступали сначала в подконтрольный властям КНР хаб в Гонконге, откуда затем они бы поступали в другие регионы Азии.

Наконец, еще одним обстоятельством называют и ситуацию вокруг попыток Пекина "убрать автономию Гонконга и позволить разведке КНР свободно там действовать".

В комитете отметили, что проект PLCN является одним из нескольких аналогичных проектов, которые "вызывают ту же обеспокоенность".