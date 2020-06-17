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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573057606.html
В Иране за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19
Не менее 120 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Иране, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, иран, в мире

В Иране за сутки умерли 120 пациентов с COVID-19

12:59 17.06.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyПрохожие в защитных масках на улице Тегерана
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
© REUTERS / Wana News Agency
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Не менее 120 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Иране, сообщило министерство здравоохранения страны.
По его данным, помимо 120 летальных случаев, в стране выявлено 2612 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число зараженных на данный момент достигло 195 051, а жертв – 9185. Выздоровели не менее 154 812 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.
Таким образом, в Иране уже четвертый день подряд фиксируется более 120 жертв.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.
Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыИранВ мире
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