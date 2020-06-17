В США отца детей, умерших в автомобиле, выпустили из-под стражи

Ранее сообщалось, что полиция задержала и заключила под стражу 31-летнего Дастина Ли Денниса. В субботу днем он ездил с детьми в магазин, а затем вернулся домой и лег спать. Проснувшись примерно через пять часов, мужчина понял, что не может найти детей. Позднее он нашел свою четырехлетнюю дочь и трехлетнего сына на полу пикапа и перенес их в дом. Прибывшие на место врачи констатировали, что дети скончались. Местные метеорологи сообщили, что в тот день температура воздуха в городе превышала 30 градусов тепла.