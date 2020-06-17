https://ria.ru/20200617/1573057127.html
В США отца детей, умерших в автомобиле, выпустили из-под стражи
Власти города Талса (штат Оклахома) выпустили из-под стражи мужчину, задержанного после того, как его дети скончались в автомобиле, пока он спал дома, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:50
2020-06-17T12:50
оклахома
талса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877169_0:353:3013:2048_1400x0_80_0_0_e294af28e9498e04ad83994eb0317041.jpg
https://ria.ru/20190820/1557661916.html
https://ria.ru/20191028/1560324634.html
оклахома
талса
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877169_0:353:3013:2048_1400x0_80_0_0_e294af28e9498e04ad83994eb0317041.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877169_282:0:3013:2048_1400x0_80_0_0_8c555ba11e18623922c2785a1b782f73.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877169_890:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_99ef4c06d76420c1e1a2bbe3788c3bab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оклахома, талса, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Власти города Талса
(штат Оклахома
) выпустили из-под стражи мужчину, задержанного после того, как его дети скончались в автомобиле, пока он спал дома, сообщает телеканал Fox News
.
Ранее сообщалось, что полиция задержала и заключила под стражу 31-летнего Дастина Ли Денниса. В субботу днем он ездил с детьми в магазин, а затем вернулся домой и лег спать. Проснувшись примерно через пять часов, мужчина понял, что не может найти детей. Позднее он нашел свою четырехлетнюю дочь и трехлетнего сына на полу пикапа и перенес их в дом. Прибывшие на место врачи констатировали, что дети скончались. Местные метеорологи сообщили, что в тот день температура воздуха в городе превышала 30 градусов тепла.
По данным телеканала, решение прокуратуры основано на появившихся в ходе расследования новых доказательствах. Речь идет о записи с камеры наблюдения, установленной на соседнем доме. Как сообщили в офисе окружного прокурора, на кадрах видно, что дети сами залезли в автомобиль, но "к большому сожалению" не смогли выбраться наружу. Данное видео было представлено судье, который распорядился освободить мужчину.
Тем не менее, расследование обстоятельств случившегося продолжается. "Тот факт, что Деннис был отпущен на свободу под подписку о невыезде, еще не означает, что дело закрыто", - заявили изданию People в офисе окружного прокурора.