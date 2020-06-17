В сенате США закрыли дело об инсайдерской торговле против сенатора

Ранее расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора закрыл Минюст США. Расследование было начато, так как некоторые члены Палаты представителей и Сената Конгресса США совершили ряд крупных сделок на биржах в дни, предшествующие их обвалу в период распространения коронавируса в США. Леффлер отрицала, что она и ее муж продали акции после посещения закрытого брифинга по коронавирусу в январе.