https://ria.ru/20200617/1573038251.html
В сенате США закрыли дело об инсайдерской торговле против сенатора
Комитет по этике сената США закрыл расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора Келли Леффлер, не найдя доказательств того, что она нарушила... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:08
2020-06-17T07:08
конгресс сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_f1266defb41f651b3f0681891f94f24e.jpg
https://ria.ru/20200404/1569564139.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_f1266defb41f651b3f0681891f94f24e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_238abba755b3bea7f2d3142825964449.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_e41dadbfef4c8b7a62950f831e609f37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конгресс сша, сша, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Комитет по этике сената США
закрыл расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора Келли Леффлер, не найдя доказательств того, что она нарушила закон или правила Сената, сообщает издание Washington Post со ссылкой на письмо комитета.
Ранее расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора закрыл Минюст США. Расследование было начато, так как некоторые члены Палаты представителей и Сената Конгресса США совершили ряд крупных сделок на биржах в дни, предшествующие их обвалу в период распространения коронавируса в США. Леффлер отрицала, что она и ее муж продали акции после посещения закрытого брифинга по коронавирусу в январе.
"Вновь фейк-ньюс терпят поражение. Оправдана. Вновь", - прокомментировала решение Леффлер в Twitter.
Минюст США в мае закрыл расследования об инсайдерской торговле в отношении трех сенаторов, но дело сенатора Ричарда Берра осталось открытым. Берр ранее временно покинул пост главы влиятельного комитета по разведке из-за подозрений в инсайдерской торговле.
В середине февраля Берр, получавший информацию о ситуации вокруг коронавируса, избавился от акций ряда крупных компаний на сотни тысяч долларов. Позже минюст США, ФБР и госкомиссия по ценным бумагам (SEC) приступили к расследованию этих сделок.