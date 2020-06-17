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В сенате США закрыли дело об инсайдерской торговле против сенатора
Комитет по этике сената США закрыл расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора Келли Леффлер, не найдя доказательств того, что она нарушила... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:08
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353
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В сенате США закрыли дело об инсайдерской торговле против сенатора

07:08 17.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет по этике сената США закрыл расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора Келли Леффлер, не найдя доказательств того, что она нарушила закон или правила Сената, сообщает издание Washington Post со ссылкой на письмо комитета.
Ранее расследование об инсайдерской торговле в отношении сенатора закрыл Минюст США. Расследование было начато, так как некоторые члены Палаты представителей и Сената Конгресса США совершили ряд крупных сделок на биржах в дни, предшествующие их обвалу в период распространения коронавируса в США. Леффлер отрицала, что она и ее муж продали акции после посещения закрытого брифинга по коронавирусу в январе.
"Вновь фейк-ньюс терпят поражение. Оправдана. Вновь", - прокомментировала решение Леффлер в Twitter.
Минюст США в мае закрыл расследования об инсайдерской торговле в отношении трех сенаторов, но дело сенатора Ричарда Берра осталось открытым. Берр ранее временно покинул пост главы влиятельного комитета по разведке из-за подозрений в инсайдерской торговле.
В середине февраля Берр, получавший информацию о ситуации вокруг коронавируса, избавился от акций ряда крупных компаний на сотни тысяч долларов. Позже минюст США, ФБР и госкомиссия по ценным бумагам (SEC) приступили к расследованию этих сделок.
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