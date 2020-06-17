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Религия и мировоззрение
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Служба "Милосердие" фиксирует резкий рост звонков просителей-мошенников
Православная служба помощи "Милосердие" отметила значительное увеличение числа звонков от просителей‑мошенников на свою горячую линию в период самоизоляции... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:18
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
новости - религия и мировоззрение

Служба "Милосердие" фиксирует резкий рост звонков просителей-мошенников

00:18 17.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаздача еды и пасхальных куличей бездомным возле железнодорожного в Екатеринбурге
Раздача еды и пасхальных куличей бездомным возле железнодорожного в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" отметила значительное увеличение числа звонков от просителей‑мошенников на свою горячую линию в период самоизоляции из-за коронавируса, а также активизацию поставщиков поддельных средств индивидуальной защиты, говорится в пресс-релизе организации.
"Служба "Милосердие" поддерживает самые уязвимые категории людей на протяжении 15 лет. За время самоизоляции сотрудники "Милосердия" столкнулись с массовым мошенничеством и множеством нестандартных случаев", - сообщили во вторник в организации.
По словам руководителя отдела благотворительных программ православной службы Анны Белавиной, за 15 лет работы "Милосердия" помощь получили полмиллиона человек, однако во время самоизоляции "сотрудникам пришлось принимать неординарные решения и на лету осваивать принципиально новые навыки".
"На горячую линию "Милосердие" поступил поток звонков от просителей‑мошенников - на начальном этапе сотрудники учились выявлять их, задавая наводящие вопросы. В службу обращались взрослые здоровые мужчины; люди, имеющие родственников, которые могли бы доставить им продукты или помочь финансово - все те, кто по факту не нуждались в помощи. Некоторые просители, представляясь разными именами, и звонили по несколько раз, но с одного телефона - определитель номера позволил их выявить", - сообщили в организации.
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Кроме того, в пандемию появились недобросовестные поставщики средств индивидуальной защиты (СИЗ). По информации службы помощи, официальные поставщики подтверждали отсутствие СИЗ на многие месяцы вперед.
"Сотрудники "Милосердия" ознакомились со способами мошенничества, научились отличать подделки СИЗ и не закупали защитные костюмы, респираторы и антисептики, не обладающие должной степенью защиты. Время и силы уходили на поиск поставщика, готового продать сертифицированные СИЗ, предварительно показав товар, по адекватной цене и за безналичный расчет", - отмечается в сообщении.
Для защиты от мошеннических действий служба "Милосердие" разработала специальную инструкцию по оказанию помощи в пандемию, которую опубликовала на своем сайте.
В целом, по данным организации, всего за 80 дней работы оперативного церковного штаба по коронавирусу в Москве было принято 12 тысяч звонков. Согласно статистике только одного из проектов, работающих с незащищенными группами населения, за этот период в службу "Милосердие" обратилось более 1 тысячи новых реально нуждающихся просителей - людей, которые при отсутствии новых условий не обратились бы за помощью в благотворительные организации.
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Как рассказали в православной службе, в период экономического кризиса в "Милосердие" также поступали предложения поддержки от различных компаний. "Прежде чем провести платеж или передать гуманитарную помощь, организации требовали подробную документацию, в том числе расчеты о предполагаемом расходовании продуктов и СИЗ, и сотрудники "Милосердия" работали сутками, чтобы ее подготовить. Однако впоследствии, увидев объемы необходимой помощи, компании отказывались ее предоставить", - констатировали в службе помощи.
Также за время пандемии служба "Милосердие" теряла долгосрочных партнеров в связи с "неадекватными требованиями к отчетности". "Одна компания предлагала нарушить правило о бесконтактной доставке: проситель должен был в обязательном порядке подписывать документ при получении помощи. В "Милосердии" было принято решение на таких условиях сотрудничество не продолжать", - рассказали в организации.
Православная служба помощи "Милосердие" помогает детям-сиротам, инвалидам, больным, малоимущим, людям в беде. Подопечным службы "Милосердие" доступна не только гуманитарная и медицинская помощь - юристы, сиделки, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть страждущих к нормальной жизни. За год в службе находят решение своей проблемы до 30 тысяч человек.
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