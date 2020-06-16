https://ria.ru/20200616/1573369432.html
Экологи просят не беспокоить диких животных в московских парках в жару
Специалисты просят не беспокоить диких животных в парках и лесах Москвы в жару, они не нуждаются в дополнительной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:23
2020-06-23T15:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты просят не беспокоить диких животных в парках и лесах Москвы в жару, они не нуждаются в дополнительной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.
"Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жаркую погоду. Недавно прошли сильные дожди, все водоемы переполнены, а от перегрева животные укрываются в зелени. Лучше их не тревожить, так как от беспокойства все звери и птицы страдают", - рассказали в пресс-службе.
Специалисты отметили, что за животными, находящимися в вольерах, осуществляется ежедневный уход, в наличии всегда вода в поилках.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что температура в районе 30 градусов будет держаться в столице до пятницы включительно, это на 5 градусов выше климатической нормы. Аномальная жара спадет в выходные дни.