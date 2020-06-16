Экологи просят не беспокоить диких животных в московских парках в жару

"Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жаркую погоду. Недавно прошли сильные дожди, все водоемы переполнены, а от перегрева животные укрываются в зелени. Лучше их не тревожить, так как от беспокойства все звери и птицы страдают", - рассказали в пресс-службе.