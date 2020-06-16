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В Румынии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Правительство Румынии на заседании во вторник приняло решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса на 30 дней, об этом сообщил журналистам на РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:48
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, румыния, в мире

В Румынии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

18:48 16.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Правительство Румынии на заседании во вторник приняло решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса на 30 дней, об этом сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения Нелу Татару.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Ранее власти страны сообщали о 22 415 случаях заражения, 1427 из которых стали летальными.
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"Сегодня на заседании правительства было решено с 17 июня продлить на 30 дней режим повышенной готовности из-за эпидемиологической ситуации. При этом был утвержден и очередной пакет послаблений", - заявил Татару.
По словам министра, было решено возобновить работу яслей, детских садов и групп продленного дня. Также было решено возобновить работу фитнес-клубов и торговых центров, священнослужители смогу вновь проводить службы внутри церквей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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