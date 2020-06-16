В Румынии продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Правительство Румынии на заседании во вторник приняло решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса на 30 дней, об этом сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения Нелу Татару.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Ранее власти страны сообщали о 22 415 случаях заражения, 1427 из которых стали летальными.
"Сегодня на заседании правительства было решено с 17 июня продлить на 30 дней режим повышенной готовности из-за эпидемиологической ситуации. При этом был утвержден и очередной пакет послаблений", - заявил Татару.
По словам министра, было решено возобновить работу яслей, детских садов и групп продленного дня. Также было решено возобновить работу фитнес-клубов и торговых центров, священнослужители смогу вновь проводить службы внутри церквей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.