В Липецкой области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

"В регионе зарегистрирована одиннадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Скончался 64-летний мужчина, проживал в Ельце. У умершего была диагностирована двусторонняя тяжелая пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, а также хроническими заболеваниями.

"В связи с этим внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", сообщает обладминистрация.

Всего в Липецкой области 3113 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1437 человек, из них 118 - за последние сутки.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.