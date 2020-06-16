https://ria.ru/20200616/1573017399.html
В Липецкой области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ельца, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал одиннадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:19
2020-06-16T17:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости.
Пожилой житель Ельца
, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал одиннадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Липецкой области
, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована одиннадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Скончался 64-летний мужчина, проживал в Ельце. У умершего была диагностирована двусторонняя тяжелая пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, а также хроническими заболеваниями.
"В связи с этим внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", сообщает обладминистрация.
Всего в Липецкой области 3113 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1437 человек, из них 118 - за последние сутки.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.