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В Липецкой области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ельца, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал одиннадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:19
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В Липецкой области умер одиннадцатый пациент с коронавирусом

17:19 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Пожилой житель Ельца, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал одиннадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована одиннадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Скончался 64-летний мужчина, проживал в Ельце. У умершего была диагностирована двусторонняя тяжелая пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, а также хроническими заболеваниями.
"В связи с этим внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", сообщает обладминистрация.
Всего в Липецкой области 3113 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 1437 человек, из них 118 - за последние сутки.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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