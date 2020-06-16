Госсекретарь при МВД Франции прокомментировал беспорядки в Дижоне

ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Государственный секретарь при министре внутренних дел Государственный секретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес, комментируя беспорядки в Дижоне, назвал произошедшее недопустимым и подчеркнул, что никто не может вершить самосуд.

"Эти действия очень серьезны, они абсолютны недопустимы", - заявил Нуньес журналистам, прибывший в Дижон во вторник.

Госсекретарь подчеркнул, что МВД следит за ситуацией с пятницы. "Я приехал сюда (в Дижон – ред.), чтобы выразить поддержку местным жителям, местным выборным должностным лицам, с которыми я встретился", - заявил. Также Нуньес подчеркнул, что во Франции правосудие осуществляет судом. "Мы живем в правовом государством, никто не может совершать самосуд. И только государство осуществляет правосудие. Важно об этом напомнить", - отметил госсекретарь.

"Третья причина, по которой я прибыл сюда, - поприветствовать мужество внутренних сил безопасности. И хочу сказать, что я горд тем, какие действия они проводили эти четыре дня, противостоя насилию", - добавил Нуньес.

В понедельник МВД Франции сообщило о начале расследования, которое должно установить обстоятельства, спровоцировавшие беспорядки в Дижоне с участием выходцев из Чечни.

Ситуация в Дижоне накалилась в ночь на субботу, когда несколько десятков человек с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Согласно свидетельствам очевидцев и данным видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Сообщалось, что речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды.