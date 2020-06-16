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Жириновский призвал не возводить памятников политикам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от установки памятников политическим деятелям и присвоению их имен городам и улицам. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:03
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лдпр
христофор колумб
владимир жириновский
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570858559_0:327:3059:2048_1400x0_80_0_0_8bddc1653a37172b573836bae76f4af0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лдпр, христофор колумб, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский призвал не возводить памятников политикам

15:03 16.06.2020
433
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от установки памятников политическим деятелям и присвоению их имен городам и улицам.
"Не нужно ставить никаких памятников политическим деятелям… Населенным пунктам и улицам давать только исторические названия, связанные с географией или культурой", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск. И никакой станции "Войковская" в Москве не должно быть", - добавил политик.
Ранее во многих странах целый ряд статуй и памятников были убраны по решению властей или стихийно снесены на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛДПРХристофор КолумбВладимир ЖириновскийСШАВ мире
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