Жириновский призвал не возводить памятников политикам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от установки памятников политическим деятелям и присвоению их имен городам и улицам.
"Не нужно ставить никаких памятников политическим деятелям… Населенным пунктам и улицам давать только исторические названия, связанные с географией или культурой", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Не Киров, а Вятка. Не Волгоград, а Царицын. Не Ульяновск, а Симбирск. И никакой станции "Войковская" в Москве не должно быть", - добавил политик.
Ранее во многих странах целый ряд статуй и памятников были убраны по решению властей или стихийно снесены на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.