https://ria.ru/20200616/1573005161.html
Россиянам дали советы по профилактике COVID-19 у детей
Родителям для профилактики коронавируса следует объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза, если это... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:58
2020-06-16T14:58
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Родителям для профилактики коронавируса следует объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза, если это произошло, то необходимо сразу же обработать лицо дезинфицирующим средством, а рот прополоскать солевым раствором или водой, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
"Объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции. Если все же это произошло, необходимо сразу же обработать дезинфицирующим средством вокруг рта и лицо, а также прополоскать рот и нос изотоническим солевым раствором или водой", - говорится в сообщении.
Открытые участки кожи у детей следует также дезинфицировать на улице, а после прогулки лучше принять душ, уточнили в ведомстве.
По возможности детям следует соблюдать социальную дистанцию, не менее 2 метров, если ребенок не может ее соблюдать, то рекомендуется гулять в менее людных местах, отметили в Роспотребнадзоре.
Взрослым при походе в магазин лучше не брать ребенка с собой, подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.