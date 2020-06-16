В Калининградской области осудили мужчину, изрезавшего ключом незнакомца

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что конфликт с потерпевшим у него произошел из-за того, что его компания купалась в детском джакузи. На сделанное замечание мужчину начали нецензурно оскорблять. Конфликтующих мужчин было много, и, чтобы избежать драки, подсудимый решил испугать их ножом. После этого все разошлись. Через некоторое время на улице он увидел одного из конфликтовавших, достал ключ и ударил им по лицу. Как выяснило следствие, ножа у него при себе не было.