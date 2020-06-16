В Калининградской области осудили мужчину, изрезавшего ключом незнакомца

КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима калининградца, который во время конфликта в ночь на 1 января 2017 года в одном из отелей в Зеленоградске обезобразил ключом лицо незнакомому мужчине, сообщила пресс-служба Заленоградского районного суда Калининградской области.
В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что конфликт с потерпевшим у него произошел из-за того, что его компания купалась в детском джакузи. На сделанное замечание мужчину начали нецензурно оскорблять. Конфликтующих мужчин было много, и, чтобы избежать драки, подсудимый решил испугать их ножом. После этого все разошлись. Через некоторое время на улице он увидел одного из конфликтовавших, достал ключ и ударил им по лицу. Как выяснило следствие, ножа у него при себе не было.
"Приговором Зеленоградского районного суда подсудимый признан виновным... Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.
К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние, явку с повинной, принесение извинений потерпевшему, наличие двоих малолетних детей, а также аморальное поведение потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.