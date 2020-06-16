Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573004957.html
В Калининградской области осудили мужчину, изрезавшего ключом незнакомца
Суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима калининградца, который во время конфликта в ночь на 1 января 2017 года в одном из отелей в Зеленоградске... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:55
зеленоградск
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f4f383bc716cfe7c5b4e75b0461792bc.jpg
https://ria.ru/20200505/1570990943.html
https://ria.ru/20200401/1569452755.html
зеленоградск
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f4f383bc716cfe7c5b4e75b0461792bc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_af6ef4065d89f7ab76c8bf6b51cc91a2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_900:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_87cf3d0a28ba34ce59e5581eb5be1402.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зеленоградск, калининградская область, происшествия

В Калининградской области осудили мужчину, изрезавшего ключом незнакомца

14:55 16.06.2020
247
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима калининградца, который во время конфликта в ночь на 1 января 2017 года в одном из отелей в Зеленоградске обезобразил ключом лицо незнакомому мужчине, сообщила пресс-служба Заленоградского районного суда Калининградской области.
В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что конфликт с потерпевшим у него произошел из-за того, что его компания купалась в детском джакузи. На сделанное замечание мужчину начали нецензурно оскорблять. Конфликтующих мужчин было много, и, чтобы избежать драки, подсудимый решил испугать их ножом. После этого все разошлись. Через некоторое время на улице он увидел одного из конфликтовавших, достал ключ и ударил им по лицу. Как выяснило следствие, ножа у него при себе не было.
Сотрудник полиции
5 мая, 15:34
В Петербурге мальчик с ножом в руках защищал мать от напавшего отца
"Приговором Зеленоградского районного суда подсудимый признан виновным... Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.
К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние, явку с повинной, принесение извинений потерпевшему, наличие двоих малолетних детей, а также аморальное поведение потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу, отметили в суде.
Сотрудник полиции
1 апреля, 16:23
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на продавца в магазине
100258
Обсудить 0
ЗеленоградскКалининградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Ульяновска убил знакомую и попытался съесть ее сердце
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Пчелы в улье
В Ростовской области погибли более 600 пчелиных семей
Врач в госпитале COVID-19
У беременных с COVID-19 обнаружили симптомы опасной патологии
Нью-Йорк
В США выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Жириновский призвал не возводить памятников политикам
Скорая помощь
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Скульптурная композиция Укротители Коней на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге
В Петербурге вандалы дважды повредили статую коня на Аничковом мосту
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Окрошка на кефире
В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Актер Михаил Ефремов
Очередной допрос Ефремова запланировали на 17 июня
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали о состоянии раненных на западе Москвы полицейских
Полицейский
Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Репетиции парадов Победы пройдут в десяти городах на юге России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
Лента новостейМолния