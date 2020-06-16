В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уровень радикализации населения в России за последние годы значительно снизился, сообщил директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
"Следует отметить, что в рамках профилактики, которую мы проводили на территории страны совместно с заинтересованными ведомствами, структурами, уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт", - сказал Бортников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
"Более того, хочу сказать, что это такая штучная работа, которая проводится с теми лицами, которые вовлекались либо были участниками преступной деятельности, имеющими отношение к террористической составляющей. Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу, конечно же", - добавил директор ФСБ.