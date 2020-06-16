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В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России
Уровень радикализации населения в России за последние годы значительно снизился, сообщил директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:54
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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РИА Новости
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353
60
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национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность

В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России

14:54 16.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Бортников
Александр Бортников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уровень радикализации населения в России за последние годы значительно снизился, сообщил директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
"Следует отметить, что в рамках профилактики, которую мы проводили на территории страны совместно с заинтересованными ведомствами, структурами, уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт", - сказал Бортников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
"Более того, хочу сказать, что это такая штучная работа, которая проводится с теми лицами, которые вовлекались либо были участниками преступной деятельности, имеющими отношение к террористической составляющей. Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу, конечно же", - добавил директор ФСБ.
Александр Бортников
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Национальный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковБезопасность
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