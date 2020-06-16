В ФСБ отметили снижение уровня радикализации населения в России

"Следует отметить, что в рамках профилактики, которую мы проводили на территории страны совместно с заинтересованными ведомствами, структурами, уровень радикализации населения в значительной степени снизился, это факт", - сказал Бортников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник.