В Самарской области продлили режим самоизоляции

По данным оперштаба, документом до 25 июня продлен запрет на работу ресторанов и кафе, за исключением предприятий, где обслуживают на вынос, до 3 июля - ночных клубов, дискотек, аттракционов, кинотеатров, детских развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров, бань и других досуговых заведений с массовым пребыванием людей.

В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 9 июня возобновили работу ЗАГСы и библиотеки.