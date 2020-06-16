https://ria.ru/20200616/1573003123.html
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:31
2020-06-16T14:31
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коронавирусы
дмитрий азаров
самарская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 16 июн - РИА Новости.
Режим самоизоляции в Самарской области
продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19
.
"Дмитрий Азаров
подписал постановление о продлении режима самоизоляции еще на неделю до 23 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, документом до 25 июня продлен запрет на работу ресторанов и кафе, за исключением предприятий, где обслуживают на вынос, до 3 июля - ночных клубов, дискотек, аттракционов, кинотеатров, детских развлекательных центров, бассейнов, фитнес-центров, бань и других досуговых заведений с массовым пребыванием людей.
В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 9 июня возобновили работу ЗАГСы и библиотеки.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 3980 случаев заболевания коронавирусом, 1942 человека выздоровели, 50 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.