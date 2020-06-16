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Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения
Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, общество

Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения

14:25 16.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в Черкесске
Госпиталь COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края, говорится в совместном заявлении пресс-службы губернатора и правительства региона и ООО "РН-Ванкор".
"На Ванкорском месторождении выявлено 11 подтверждённых случаев заболевания COVID-19 у сотрудников подрядной организации. Работники оперативно доставлены в медучреждение. Круг контактировавших лиц определен и временно изолирован. Общежитие, где проживали инфицированные, закрыто на карантин", - говорится в сообщении.
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По заявленным данным, "Ванкор" принял все меры для предотвращения случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
"На месторождении созданы обсерваторы и изоляторы. Усилен штат медицинского персонала. Постоянно проводится термометрия и медицинский контроль состояния работников. Весь персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. На месторождение завезены антисептические средства, а также установлены бактерицидные дезинфекторы воздуха. В местах общего скопления людей, а также в жилых помещениях месторождения проведена дезинфекция", - сообщают пресс-службы.
Все противоэпидемиологические мероприятия на месторождении осуществляются в соответствии с рекомендациями минздрава и Роспотребнадзора. На производственном объекте введен особый рабочий график для минимизации контактов между группами работников. Соблюдаются требования социальной дистанции. Налажено оперативное взаимодействие с медицинскими учреждениями региона: Таймырской межрайонной больницей, Красноярской краевой клинической больницей в рамках созданной "Роснефтью" комплексной системы экстренного медицинского реагирования.
Кроме этого, на производственных объектах "РН-Ванкор" создана уникальная система оказания экстренной медицинской помощи в условиях удаленности и труднодоступности территории с использованием телемедицины для связи с клиниками краевого центра.
Все производственные процессы на месторождении ведутся в штатном режиме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайОбщество
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