Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края , говорится в совместном заявлении пресс-службы губернатора и правительства региона и ООО "РН-Ванкор".

"На Ванкорском месторождении выявлено 11 подтверждённых случаев заболевания COVID-19 у сотрудников подрядной организации. Работники оперативно доставлены в медучреждение. Круг контактировавших лиц определен и временно изолирован. Общежитие, где проживали инфицированные, закрыто на карантин", - говорится в сообщении.

По заявленным данным, "Ванкор" принял все меры для предотвращения случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

"На месторождении созданы обсерваторы и изоляторы. Усилен штат медицинского персонала. Постоянно проводится термометрия и медицинский контроль состояния работников. Весь персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. На месторождение завезены антисептические средства, а также установлены бактерицидные дезинфекторы воздуха. В местах общего скопления людей, а также в жилых помещениях месторождения проведена дезинфекция", - сообщают пресс-службы.

Все противоэпидемиологические мероприятия на месторождении осуществляются в соответствии с рекомендациями минздрава и Роспотребнадзора . На производственном объекте введен особый рабочий график для минимизации контактов между группами работников. Соблюдаются требования социальной дистанции. Налажено оперативное взаимодействие с медицинскими учреждениями региона: Таймырской межрайонной больницей, Красноярской краевой клинической больницей в рамках созданной " Роснефтью " комплексной системы экстренного медицинского реагирования.

Кроме этого, на производственных объектах "РН-Ванкор" создана уникальная система оказания экстренной медицинской помощи в условиях удаленности и труднодоступности территории с использованием телемедицины для связи с клиниками краевого центра.

Все производственные процессы на месторождении ведутся в штатном режиме.