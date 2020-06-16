В Бельгии коронавирусом за сутки заболели 55 человек

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 55 (против 71 накануне), всего с середины марта заболели 60 155 человек из числа протестированных, сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 4 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 663.

Сообщается, что госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 76 (84 – накануне), выписались 15 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.