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В Бельгии коронавирусом за сутки заболели 55 человек
Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 55 (против 71 накануне), всего с середины марта заболели 60 155 человек из числа протестированных,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:22
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бельгия, в мире

В Бельгии коронавирусом за сутки заболели 55 человек

14:22 16.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 55 (против 71 накануне), всего с середины марта заболели 60 155 человек из числа протестированных, сообщили во вторник в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 4 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 663.
Сообщается, что госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 76 (84 – накануне), выписались 15 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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