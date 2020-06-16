Атланта протестует: еще одно убийство снова возмутило общество

При задержании мужчина отнял у одного из офицеров полиции электрошокер и попытался сбежать. Полицейские применили оружие – ранение оказалось смертельным. Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Тем временем масштабные протесты не стихают в США уже несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира.