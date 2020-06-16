При задержании мужчина отнял у одного из офицеров полиции электрошокер и попытался сбежать. Полицейские применили оружие – ранение оказалось смертельным. Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Тем временем масштабные протесты не стихают в США уже несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира.
https://ria.ru/20200616/1573002473.html
Атланта протестует: еще одно убийство снова возмутило общество
В США новая волна протестов. Десятки людей вышли на улицы Атланты после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.
2020-06-16T14:20
2020-06-16T14:20
сша
общество - видео
видео
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Атланта протестует: еще одно убийство снова возмутило общество
В США новая волна протестов. Десятки людей вышли на улицы Атланты после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции. При задержании мужчина отнял у одного из офицеров полиции электрошокер и попытался сбежать. Полицейские применили оружие – ранение оказалось смертельным. Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Тем временем масштабные протесты не стихают в США уже несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира.
2020-06-16T14:20
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, сша, общество - видео, видео
Атланта протестует: еще одно убийство снова возмутило общество
В США новая волна протестов. Десятки людей вышли на улицы Атланты после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.
2020-06-16T14:20
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PT2M31S
Атланта протестует: еще одно убийство снова возмутило общество
В США новая волна протестов. Десятки людей вышли на улицы Атланты после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции.